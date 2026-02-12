Олімпіада-2026: тріумфатори 11 лютого та новий медальний залік
У середу, 11 лютого, на зимових Іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо виступили 13 представників України. Попри відсутність нагород, день запам'ятався особистими рекордами та солідарністю атлетів.
Про тріумфаторів Олімпіади та ситуацію в медальному заліку - розповідає РБК-Україна.
Історичні рекорди та сенсації
Справжній фурор викликав швейцарець Франьйо фон Алльмен, який переміг у супергіганті.
Він став першим за понад пів століття лижником, кому вдалося зібрати три золоті нагороди на одній Олімпіаді.
У жіночому біатлоні також зафіксовано унікальне досягнення: представниці Франції Жюлія Сімон та Лу Жанмонно оформили переможний дубль ("золото" та "срібло") в індивідуальній гонці - подібного не траплялося протягом 20 років.
Виступи українців: успіх Меркушиної та маніфест Шеп'юка
Україну цього дня представляли 13 атлетів у чотирьох видах спорту. Хоча піднятися на подіум не вдалося, були зафіксовані високі особисті результати:
- Біатлон: Олександра Меркушина продемонструвала найкращий показник у кар'єрі, посівши 17-те місце в індивідуальній гонці. Христина Дмитренко фінішувала слідом - 18-ю.
- Санний спорт: Жіночий екіпаж Олени Стецків та Олександри Мох увійшов до топ-7 найсильніших.
- Гірськолижний спорт: Дмитро Шеп'юк (36-й результат) влаштував акцію підтримки скелетоніста Владислава Гераскевича, продемонструвавши напис "Ukr heroes with us" після заборони МОК використовувати патріотичну символіку на шоломах.
- Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець завершили змагання на 27-й та 30-й позиціях відповідно.
Оновлений медальний залік (Топ-5)
Завдяки подвійному успіху в санному спорті Італія здійснила стрибок із сьомого на третє місце. США піднялися на другий рядок, витіснивши конкурентів.
- Норвегія - 7 "золото", 2 "срібло", 4 "бронза" (13)
- США - 4 "золото", 6 "срібло", 2 "бронза" (12)
- Італія - 4 "золото", 2 "срібло", 7 "бронза" (13)
- Швейцарія - 4 "золото", 1 "срібло", 2 "бронза" (7)
- Німеччина - 3 "золото", 3 "срібло", 2 "бронза" (8)
Вже завтра, 12 лютого, українська збірна з санного спорту змагатиметься в командній естафеті, де за синьо-жовтих виступлять Юліанна Туницька, Андрій Мандзій та два парні екіпажі.
