ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Олімпіада-2026: тріумфатори 11 лютого та новий медальний залік

Четвер 12 лютого 2026 00:14
UA EN RU
Олімпіада-2026: тріумфатори 11 лютого та новий медальний залік
Автор: Катерина Урсатій

У середу, 11 лютого, на зимових Іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо виступили 13 представників України. Попри відсутність нагород, день запам'ятався особистими рекордами та солідарністю атлетів.

Про тріумфаторів Олімпіади та ситуацію в медальному заліку - розповідає РБК-Україна.

Читайте: Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна завершила кар’єру на старті Ігор

Історичні рекорди та сенсації

Справжній фурор викликав швейцарець Франьйо фон Алльмен, який переміг у супергіганті.

Він став першим за понад пів століття лижником, кому вдалося зібрати три золоті нагороди на одній Олімпіаді.

У жіночому біатлоні також зафіксовано унікальне досягнення: представниці Франції Жюлія Сімон та Лу Жанмонно оформили переможний дубль ("золото" та "срібло") в індивідуальній гонці - подібного не траплялося протягом 20 років.

Виступи українців: успіх Меркушиної та маніфест Шеп'юка

Україну цього дня представляли 13 атлетів у чотирьох видах спорту. Хоча піднятися на подіум не вдалося, були зафіксовані високі особисті результати:

  • Біатлон: Олександра Меркушина продемонструвала найкращий показник у кар'єрі, посівши 17-те місце в індивідуальній гонці. Христина Дмитренко фінішувала слідом - 18-ю.
  • Санний спорт: Жіночий екіпаж Олени Стецків та Олександри Мох увійшов до топ-7 найсильніших.
  • Гірськолижний спорт: Дмитро Шеп'юк (36-й результат) влаштував акцію підтримки скелетоніста Владислава Гераскевича, продемонструвавши напис "Ukr heroes with us" після заборони МОК використовувати патріотичну символіку на шоломах.
  • Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець завершили змагання на 27-й та 30-й позиціях відповідно.

Оновлений медальний залік (Топ-5)

Завдяки подвійному успіху в санному спорті Італія здійснила стрибок із сьомого на третє місце. США піднялися на другий рядок, витіснивши конкурентів.

  1. Норвегія - 7 "золото", 2 "срібло", 4 "бронза" (13)
  2. США - 4 "золото", 6 "срібло", 2 "бронза" (12)
  3. Італія - 4 "золото", 2 "срібло", 7 "бронза" (13)
  4. Швейцарія - 4 "золото", 1 "срібло", 2 "бронза" (7)
  5. Німеччина - 3 "золото", 3 "срібло", 2 "бронза" (8)

Вже завтра, 12 лютого, українська збірна з санного спорту змагатиметься в командній естафеті, де за синьо-жовтих виступлять Юліанна Туницька, Андрій Мандзій та два парні екіпажі.

Раніше ми розповіли, хто зображений на шоломі Гераскевича, який заборонив МОК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ