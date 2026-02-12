Олимпиада-2026. Когда и где будут соревноваться украинцы: полное расписание 12 февраля

Сборная Украины продолжает выступления на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. В четверг, 12 февраля, на аренах соревнований выступят 10 наших спортсменов в четырех видах спорта.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Особое внимание будет приковано к Владиславу Гераскевичу, который проведет свои первые официальные заезды в скелетоне.
Ранее украинец уже выходил на тренировки в символическом "шлеме памяти", посвященном погибшим украинским спортсменам в результате российской агрессии. Теперь его ждут полноценные соревновательные попытки.
Первые два заезда состоятся утром - в 10:30 и 12:08.
В горнолыжном спорте Украину представит Анастасия Шепиленко, которая выступит в супергиганте. Начало стартов - в 12:30.
В лыжных гонках на дистанции 10 км с раздельным стартом будут соревноваться сразу четыре украинки: Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль, София Шкатула и Анастасия Никон. Гонка начнется в 14:00.
Вечернюю программу в 19:30 для Украины завершит командная эстафета в санном спорте.
В состав сборной вошли Богдан Бабура, Даниил Мартыновский, Игорь Гой, Назарий Качмар, Елена Стецькив и Александра Мох.
Расписание выступлений украинцев 12 февраля:
Всего в шестой соревновательный день на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в сноуборде и шорт-треке (по 2 комплекта), а также - в горнолыжном, конькобежном и санном спорте, лыжных гонках и фристайле.
Медальные финалы 12 февраля:
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
