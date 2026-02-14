Олімпіада-2026: чемпіони, виступ України та новий медальний залік 13 лютого

Йоганнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)

Клебо за крок до абсолютного рекорду

День розпочався з чергового тріумфу легендарного норвезького лижника Йоганнеса Клебо. Не залишивши шансів суперникам у гонці з роздільним стартом на 10 кілометрів, він здобув уже третю золоту медаль на Олімпіаді-2026.

Це "золото" поповнило вражаючу олімпійську колекцію Йоганнеса: тепер у його активі вже вісім золотих нагород, а також по одній срібній і бронзовій. Вже наступна перемога може стати історичною: ще одне "золото" дозволить норвежцю одноосібно очолити список найтитулованіших спортсменів за кількістю золотих медалей в історії зимових Олімпіад.

Срібним призером у цій дисципліні став француз Матіс Делож, бронзовим – норвежець Ейнар Хедегарт.

У гонці взяли участь і два українських лижники: Олександр Лісогор прийшов до фінішу 60-м, а Дмитро Драгун – 71-м.

Кантен Фійон-Має (фото: x.com/Olympics)

Біатлон: тріумф та розпач Франції

У біатлоні відбувся чоловічий спринт, перемогу у якому здобув досвідчений француз Кантен Фійон-Має. Це "золото" стало для нього четвертим в олімпійській кар'єрі, а загалом – уже сьомою медаллю Ігор.

На "срібло" претендував інший представник Франції – Емільєн Жаклен, однак слабкий фінішний відрізок коштував йому місця на подіумі. Ситуацією скористалися норвежці: Ветле Крістіансен піднявся на другу сходинку, а Штурла Легрейд здобув "бронзу", втретє поспіль потрапивши на олімпійський подіум.

Серед українців до гонки переслідування за підсумками спринту відібралися лише двоє – Віталій Мандзин (24-й) та Дмитро Підручний (27-й). Дебютант олімпійських стартів Богдан Борковський показав 63-й результат. А досвідчений Антон Дудченко відверто провалився: 88-ме місце серед 90 учасників.

Сноуборд: перемоги Австралії та Японії

Два комплекти нагород розіграли сноубордисти.

У жіночому кросі олімпійською чемпіонкою стала представниця Австралії Джозі Бафф, яка впевнено виграла головний фінал і не залишила суперницям шансів у боротьбі за "золото". "Срібло" дісталося чешці Єві Адамчиковій, а бронзову медаль виборола італійка Мікела Мойолі.

У чоловічому хафпайпі тріумфував Юто Тоцука з Японії. "Срібло" виборов австралієць Скотті Джеймс, а "бронзу" ще один японець – Рюсей Ямада.

Ковзани: перший чемпіон для Чехії

У ковзанярів історичну перемогу на найдовшій дистанції 10 000 метрів здобув 19-річний чех Методей Йілек. Він став першим в історії олімпійським чемпіоном з ковзанярського спорту для своєї країни.

Другим фінішував Володимир Семирунний з Польщі. Третім – досвідчений нідерландець Йорріт Бергсма. Для 40-річного ветерана це вже четверта медаль Ігор у кар'єрі.

Скелетон: фінал без Гераскевича

Турнір відбувся без українця Владислава Гераскевича, який 13 лютого відстоював свої права у Спортивному арбітражному суді.

Без нього олімпійське "золото" виборов британець Метт Вестон. "Срібло" та "бронза" дісталися представникам Німеччини – Акселю Юнгу та Крістоферу Гротхеру відповідно.

Фігурне катання: сенсаційний успіх Казахстану

Завершив змагальний день чоловічий фінал у фігурному катанні. Спортсмени представили свої довільні програми, за підсумками яких визначилися чемпіон та призери Олімпіади.

У підсумку "золото" сенсаційно здобув представник Казахстану Міхаїл Шайдоров. Після п'ятої позиції у короткій програмі він продемонстрував найкращий прокат довільної, що дозволило за сумою двох виступів піднятися на першу сходинку п'єдесталу.

Срібним призером став японець Юма Кагіяма, бронзовим – його співвітчизник Шун Сато.

Українець Кирило Марсак, який після короткої програми був 11-м, у довільній виступив невдало та завершив змагання на 19-й позиції.

Олімпіада-2026, усі призери 13 лютого:

Лижні гонки. Чоловіки. Роздільний старт (10 км)

Йоганнес Клебо (Норвегія) Матіс Делож (Франція) Ейнар Хедегарт (Норвегія)

Біатлон. Чоловіки. Спринт (10 км)

Кантен Фійон-Має (Франція) Ветле Крістіансен (Норвегія) Штурла Легрейд (Норвегія)

Сноуборд

Жінки. Крос

Джозі Бафф (Австралія) Єва Адамчикова (Чехія) Мікела Мойолі (Італія)

Чоловіки. Хафпайп

Юто Тоцука (Японія) Скотті Джеймс (Австралія) Рюсей Ямада (Японія)

Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

Методей Йілек (Чехія) Володимир Семирунний (Польща) Йорріт Бергсма (Нідерланди)

Скелетон. Чоловіки

Метт Вестон (Велика Британія) Аксель Юнг (Німеччина) Крістофер Гротхер (Німеччина)

Фігурне катання, Чоловіки

Міхаїл Шайдоров (Казахстан) Юма Кагіяма (Японія) Шун Сато (Японія)

Медальний залік

У медальному заліку Норвегія зберігає лідерство – скандинави мають уже вісім золотих нагород.

Господарі Ігор – італійці – залишаються найближчими переслідувачами, однак знову не змогли скоротити відставання за кількістю "золота". У сьомий змагальний день італійці поповнили скарбничку лише однією бронзовою медаллю. Водночас загальна кількість нагород у двох команд однакова – по 18.

Найбільший ривок у першій десятці медального заліку зробила Франція, яка піднялася одразу на чотири позиції.

Топ-10 медального заліку: