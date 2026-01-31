Ольга Сумська вразила відвертим зізнанням: "Були рідними, стали чужими"

"Не тримайте образ"

Так, акторка опублікувала фразу, яка її "чомусь збентежила". У цитаті йшлося про ситуації, коли люди припиняють спілкування.

"Не турбуйтеся про людей, яких Бог видалив з вашого життя. Він чув розмови, які не чули ви, він бачив дії, які ви не могли бачити", - написала Сумська.

Вона зазначила, що прощатися з людьми буває боляче, але інколи необхідно відпускати - навіть тих, хто був найдорожчим.

"І дійсно, відпускайте, не тримайте образу, не надто заглиблюйтесь, чому і як так могло статися…Були рідними, найближчими, а стали чужими… Зосередьтесь на своїй енергії, подумки побажайте добра всім тим, хто вас образив… Це важливо", - зауважила Ольга.

Допис Сумської (скриншот)

Слова акторки розчулили та вразили коментаторів. Вони почали ділитися власними роздумами.

"Якщо це не самі рідні, це легше", - написала одна з підписниць Сумської у коментарях.

Акторка на це відповіла. При цьому вона натякнула, що може йтися про близьку людину.

"I навіть, якщо найрідніші, треба не накопичувати цей тягар... Це біль... Він руйнує.. А коли подумки бажаєш добра - воно якось легше стає", - написала Сумська, але так і не пояснила, про кого їй нагадала цитата про Бога.

Втім, у мережі вже з'являються припущення. Сумська нібито могла посваритися з близьким другом або ж сестрою чи старшою донькою Антоніною Паперною, яка мешкає в РФ та мовчить про війну.