Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Ольга Сумская поразила откровенным признанием: "Были родными, стали чужими"

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Ольга Сумская поделилась неожиданными размышлениями, в которых намекнула на проблемы в отношениях. Слова звезды растрогали многих фанов.

Что именно написала Сумская, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из ее Instagram.

"Не держите обид"

Так, актриса опубликовала фразу, которая ее "почему-то взволновала". В цитате речь шла о ситуациях, когда люди прекращают общение.

"Не беспокойтесь о людях, которых Бог удалил из вашей жизни. Он слышал разговоры, которые не слышали вы, он видел действия, которые вы не могли видеть", - написала Сумская.

Она отметила, что прощаться с людьми бывает больно, но иногда необходимо отпускать - даже тех, кто был самым дорогим.

"И действительно, отпускайте, не держите обиду, не слишком углубляйтесь, почему и как так могло произойти... Были родными, близкими, а стали чужими... Сосредоточьтесь на своей энергии, мысленно пожелайте добра всем тем, кто вас обидел... Это важно", - отметила Ольга.

Сообщение Сумской (скриншот)

Слова актрисы растрогали и поразили комментаторов. Они начали делиться собственными размышлениями.

"Если это не сами родные, это легче", - написала одна из подписчиц Сумской в комментариях.

Актриса на это ответила. При этом она намекнула, что речь может идти о близком человеке.

"И даже если самые родные, надо не накапливать это бремя... Это боль... Она разрушает. А когда мысленно желаешь добра - оно как-то легче становится", - написала Сумская, но так и не объяснила, о ком ей напомнила цитата о Боге.

Впрочем, в сети уже появляются предположения. Сумская якобы могла поссориться с близким другом или сестрой, или старшей дочерью Антониной Паперной, которая живет в РФ и молчит о войне.

 
