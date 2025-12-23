Олена Тополя про можливість примирення з ексчоловіком: "Я не можу собі збрехати"

Чи можливе примирення між Оленою та Тарасом

Артистка не дала однозначну відповідь. Натомість пояснила, що для неї штамп у паспорті не є визначальним, але у стосунках часто виникають складнощі через приховані емоції.

"У цьому світі так багато оман, моментів, можливо, у нашому вихованні, через які ми не завжди можемо говорити, як думаємо. Щось приховуємо, щоб не образити, не говоримо про свої бажання", - пояснила Олена.

Вона додала, що брак часу на розмови може вплинути на існування людей разом.

"Коли немає часу на розмови, коли постійні поїздки, у тебе немає можливості сісти поруч з людиною і проговорити все. Якщо в той момент ти це не сказав, воно залишається непропрацьованим. І це впливає на існування людей разом", - зауважила вона.

Олена та Тарас Тополі (фото: instagram.com/tarastopolia)

Артистка підкреслила, що зараз більше прислухається до себе та своїх відчуттів.

"Я не можу собі збрехати. Можу десь щось послухати, поради, думки. Коли точно знаю, що і як це ідентифікую, розумію, що правильно бачу і правильно відчуваю. А коли тобі розказують: "Ні, подивись, це ж не рожевий, там є трохи сірого, чорного. Взагалі такий сіруватий, ти знаєш? І ти так дивишся: "А, так, точно, трошки сіруватий є" Потім: "Ні, ну явно ж рожевий", - зазначила вона.

Вочевидь, питання примирення наразі не стоїть, як би того не хотіла частина прихильників пари.

Щодо того, чи було вже оформлене офіційне розлучення, чи вони все ще в процесі, співачка відповіла лаконічно.

"Наче так", - зазначила вона.



Нагадаємо, пара оголосила про розлучення 1 грудня. Провадження у справі було зареєстровано 3 грудня, а позивачем виступав Тарас Тополя.

За словами Олени, вони зі співаком зберегли нормальні стосунки як батьки та планують провести час разом з дітьми в Карпатах.