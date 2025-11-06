Олексій Суровцев озвучив свою позицію щодо російської мови в Україні

Що Суровцев думає про використання російської мови українцями

Мовне питання в Україні, як і раніше, викликає активні дискусії в суспільстві, зокрема як переконати людей перестати споживати контент російською.

"Я вважаю, що ви не переконаєте. Якщо людина не готова це сприймати, вона це ніколи не змінить", - зазначив Олексій.

Актор підкреслив, що примусові заходи не працюють.

"Потрібно показувати своїм прикладом, як це красиво звучить, що є дійсно класні вірші, пісні. За публічними людьми йдуть багато людей. Змушувати не треба", - сказав актор.

Він додав, що сам колись стикався зі спробами примусового переходу на українську і відповідав на це досить різко.

"Коли мене змушували перейти на українську, я говорив: "Ідіть до біса, вибачте", - чесно зізнався Суровцев.

За його словами, більшість людей чинитимуть опір, і перехід на українську мову можливий тільки за бажанням.

"Примусово ми не повинні це робити", - зазначив волонтер.

Актор також наголосив, що говорити російською "не комільфо", але поливати когось брудом через мову неправильно.

"Невже недостатньо того, що люди помирають? Мені достатньо, щоб зрозуміти, що я не хочу слухати російську мову в перекладі, дубляжі, піснях. Не тому, що мене там зацькували. Ви ж розумієте, що росіяни вбивають не через українську мову? Це просто привід. Просто ця країна вбиває наших людей!" - наголосив він.

Суровцев закликав до особистого прикладу і поваги до вибору кожного, зазначивши, що мова - це важлива частина культури, але не привід для примусу.

Олексій Суровцев висловився про російську мову в Україні (фото: пресслужба)