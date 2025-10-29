Олексій Лень став гравцем "Реала": українець повертається до Європи після НБА

Український баскетболіст Олексій Лень офіційно став гравцем мадридського "Реала". Після 12 сезонів у НБА центровий повертається до Європи, де вперше у кар’єрі виступить у Євролізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію SIG Sports.

Олексій Лень - у "Реалі": деталі гучного трансферу

Інтереси 32-річного українського баскетболіста представляє агенція SIG Sports, яка й підтвердила факт підписання угоди з іспанським грандом.

За даними американського журналіста Майкла Скотто, Лень уклав багаторічний контракт з "Реалом".

При цьому в угоді прописана опція, яка дозволить гравцю повернутися в НБА вже влітку 2026 року, якщо він отримає пропозицію від одного з клубів асоціації.

Для Леня це буде перше професійне місце роботи в європейському клубному баскетболі та, відповідно, перший досвід виступів у найпрестижнішому єврокубку - Євролізі.

Дата дебюту українця у складі "Королівського клубу" наразі невідома.

Досвід НБА: шлях Олексія Леня

Вихованець баскетбольної школи "Дніпра" виступав у НБА протягом 12 сезонів, змінивши шість клубів.

Український центровий був обраний "Фінікс Санз" під п’ятим номером драфту НБА 2013 року. Саме у складі "Санз", а також у "Сакраменто Кінгз" він провів найбільше часу - по п’ять сезонів.

Загалом у 690 матчах регулярного чемпіонату НБА Лень у середньому набирав 6.7 очка, робив 5.3 підбирання та 0.9 асистів за гру.

Останній сезон 2024/2025 українець провів у трьох клубах: "Сакраменто Кінгз", "Вашингтон Візардз" та "Лос-Анджелес Лейкерс". У складі "Озерних" він провів 10 ігор у "регулярці" та 2 у плейоф.

"Реал" - чинний чемпіон Іспанії

Мадридський "Реал" є одним із найбільш титулованих клубів Європи. Команда є чинним чемпіоном Іспанії, здобувши "золото" у двох останніх сезонах.

На міжнародній арені "Реал" востаннє вигравав Євролігу у сезоні 2022/2023.

У наступних розіграшах команда також демонструвала високі результати, адже у сезоні 2023/2024 дісталася фіналу, а в сезоні 2024/2025 зупинилася на стадії чвертьфіналу.