ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Алексей Лень стал игроком "Реала": украинец возвращается в Европу после НБА

Среда 29 октября 2025 11:27
UA EN RU
Алексей Лень стал игроком "Реала": украинец возвращается в Европу после НБА Алексей Лень (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский баскетболист Алексей Лень официально стал игроком мадридского "Реала". После 12 сезонов в НБА центровой возвращается в Европу, где впервые в карьере выступит в Евролиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SIG Sports.

Алексей Лень - в "Реале": детали громкого трансфера

Интересы 32-летнего украинского баскетболиста представляет агентство SIG Sports, которое и подтвердило факт подписания соглашения с испанским грандом.

По данным американского журналиста Майкла Скотто, Лень заключил многолетний контракт с "Реалом".

При этом в соглашении прописана опция, которая позволит игроку вернуться в НБА уже летом 2026 года, если он получит предложение от одного из клубов ассоциации.

Для Леня это будет первое профессиональное место работы в европейском клубном баскетболе и, соответственно, первый опыт выступлений в самом престижном еврокубке - Евролиге.

Дата дебюта украинца в составе "Королевского клуба" пока неизвестна.

Опыт НБА: путь Алексея Леня

Воспитанник баскетбольной школы "Днепра" выступал в НБА на протяжении 12 сезонов, сменив шесть клубов.

Украинский центровой был выбран "Финикс Санз" под пятым номером драфта НБА 2013 года. Именно в составе "Санз", а также в "Сакраменто Кингз" он провел больше всего времени - по пять сезонов.

Всего в 690 матчах регулярного чемпионата НБА Лень в среднем набирал 6.7 очка, делал 5.3 подбора и 0.9 ассистов за игру.

Последний сезон 2024/2025 украинец провел в трех клубах: "Сакраменто Кингз", "Вашингтон Уизардз" и "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе "Озерных" он провел 10 игр в "регулярке" и 2 в плейоф.

"Реал" - действующий чемпион Испании

Мадридский "Реал" является одним из самых титулованных клубов Европы. Команда является действующим чемпионом Испании, получив "золото" в двух последних сезонах.

На международной арене "Реал" в последний раз выигрывал Евролигу в сезоне 2022/2023.

В следующих розыгрышах команда также демонстрировала высокие результаты, ведь в сезоне 2023/2024 добралась до финала, а в сезоне 2024/2025 остановилась на стадии четвертьфинала.

Ранее мы писали об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

Также сообщили о деталях первого матча Святослава Михайлюка в новом сезоне НБА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
Новости
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине