Олег Винник повертається? Що означає його велике інтерв'ю і чи змінить воно ставлення до артиста

Олег Винник повертається?

Артист, який колись збирав величезні зали та вважався одним із найпопулярніших співаків України, майже повністю зник із публічного простору після 2022 року. Він уникав виступів, коментарів, медіа й навіть прибрав власні соцмережі.

Це мовчання породило хвилю суперечливих думок: одні досі його обожнюють, інші - скептичні, а хтось відверто називає зрадником. І сам факт того, що Винник нарешті вийшов на розмову, став подією, яка ще до виходу інтерв'ю розділила аудиторію ще більше.

Скриншоти

Та історія артиста не почалася з конфліктів. Винник уперше здобув славу ще у 2000-х у Німеччині як оперний співак. Там у нього була стабільна кар’єра, але він вирішив повернутись в Україну, щоб стати відомим саме як український артист.

Все змінила повномасштабна війна. У 2022-му співак виїхав за кордон - і зник із радарів. Жодних пояснень, жодних заяв, лише спорадичні чутки, які з роками обросли новими інтерпретаціями. Для когось він просто переживав важкий період, для інших - тікав "під пледиком".

Про що нове інтерв'ю Винника

В інтерв'ю Юлії Гаюк Винник уперше детально й відверто говорить про те, як і чому поїхав за кордон, кого вивозив у перші дні війни, чому знову почав співати російською (у Німеччині, а не в Україні), що з його здоров’ям і чи вважає себе зрадником.

До слова, уперше поруч із ним - його дружина Таюне (Таїсія Сватко), яка теж дає свої коментарі, зокрема про недооціненість Винника в українському шоубізнесі та їхню сімейну боротьбу за репутацію.

Співак також розповідає про допомогу ЗСУ, проблеми з громадянством, конфлікти з колегами, борг і непорозуміння з Олею Поляковою, а також про те, чому він вирішив перекладати власні хіти німецькою і чи шукає там нову кар'єру.

Та найбільше цікавить інше: чому він мовчав усі ці роки та чому заговорив зараз? І чи зможе одне інтерв’ю поставити крапку у багаторічних закидах?

Це "повернення" точно не мине безшумно (як мінімум у соцмережах). Однак відповідь на питання "добре це чи погано?" - залежатиме лише від того, що кожен почує в інтерв'ю і яке враження складе про кумира "вовчиць".