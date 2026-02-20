Окіпнюк показав неймовірний трюк на Олімпіаді-2026: ви не повірите, як він приземлився

Шлях до фіналу та перші стрибки

Український фристайліст Олександр Окіпнюк завершив виступи у фінальній стадії олімпійських змагань з лижної акробатики. 27-річний атлет продемонстрував високий рівень підготовки, проте підсумковий результат не дозволив йому поборотися за медалі у вирішальній стадії.

Окіпнюк забезпечив собі місце у фінальній частині змагань вже за підсумками першого раунду кваліфікації.

Його виступ з елементом Back Double Full-Full-Full судді оцінили у 112.67 бала, що дозволило українцеві достроково приєднатися до 11 кращих акробатів планети.

У першому фінальному раунді Олександр націлився на потрапляння до шістки найсильніших (суперфіналу).

Для першої спроби він обрав стрибок Back Double Full-Full-Double Full з коефіцієнтом складності 5.000.

Попри певні труднощі під час приземлення, технічне виконання самих елементів дозволило йому отримати солідні 101.00 бал.

Ва-банк у другій спробі та підсумковий результат

Аби покращити своє турнірне становище та випередити конкурентів, у другій спробі українець пішов на ризик, підвищивши складність стрибка до 5.100 бала.

Проте реалізувати задумане повною мірою не вдалося: через помилку на приземленні Окіпнюк отримав лише 92.31 бала.

У підсумковому протоколі Олександр Окіпнюк посів 10-ту позицію. Для українського лижника це вже другий досвід виступів у фіналах головного старту чотириріччя.

Нагадаємо, що на попередніх Олімпійських іграх у Пекіні-2022 спортсмен продемонстрував схожий результат, фінішувавши на дев'ятому місці.