Оголошено склад журі Нацвідбору на "Євробачення-2026"

Суспільне оголосило склад журі Національного відбору на "Євробачення-2026".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Цього року склад журі було розширено: замість трьох експертів, як у попередні роки, оцінюванням займатимуться п’ятеро фахівців.
Серед них співачка Руслана, представниця України на "Євробачення-2013" Злата Огнєвіч, український композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу ТАВР Медіа Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.
Креативний продюсер Нацвідбору-2026 Герман Нєнов пояснив, що оновлення складу пов’язане з бажанням комплексніше оцінювати конкурсні номери.
За його словами, кожен член журі відповідає за окремий елемент, необхідний для успішного виступу на міжнародній сцені.
"Цього року ми суттєво змінили підхід до формування журі. Їх кількість буде збільшено до п’яти, і тепер це вже не просто група суддів, які ставлять загальну оцінку. Це експертна панель, у якій кожен член представляє окремий вектор, що є складовою успішного виступу на "Євробаченні", - прокоментував він.
"Пісня, вокал, перформанс, автентичність і медійний резонанс - ключові складові успішного представлення країни на "Євробаченні" сьогодні. Ми віримо, що такий підхід до оцінювання дозволить кристалізувати вибір і знайти артиста, здатного гідно представити Україну", - додав Герман Нєнов.
Руслана зазначила, що для неї головним критерієм стане сама пісня та її енергетика.
"Я хочу почути пісню, яка зробить революцію в музиці за допомогою українських елементів. Хочеться побачити артиста, який на великій сцені покаже, що в нас достатньо драйву, щоби перемогти. Важлива саме пісня. "Євробачення" - це пісенний конкурс! Як у 2004 році, коли ми вперше привезли перемогу для України, так і зараз - у 2026 році. Рецепту перемоги не знає ніхто. Та успіх може настати попри неможливе, якщо ти у найважливіший момент відчуєш серця мільйонів українців", - поділилася вона.
ZLATA OGNEVICH наголосила, що оцінюватиме як технічний рівень, так і особисту подачу виконавця.
"У першу чергу я звертатиму увагу на вокал: чистоту, контроль, витривалість і те, як голос звучить наживо. Але не менш важливі щирість і харизма - відчуття, що артисту є що сказати світові", - сказала артистка.
Вона підкреслила, що представник України має бути не лише сильним вокалістом, а й артистом, який залишає емоційний слід.
Євген Філатов зазначив, що для нього ключовим є саме музичний компонент конкурсного номера.
"Це змагання на найкращу пісню, тому звісно я буду звертати увагу на аранжування, структуру пісні, вокальний талант і стилістичний та смисловий задум виступу", - сказав Євген.
Костянтин Томільченко, зі свого боку, акцентував на ролі сценічної постановки.
"Для мене у виступі важливі всі складові: і пісня, і артист, і сценічна постановка, але кожна з цих складових повинна займати своє місце. Ми слухаємо пісню та виконання, а постановка підсилює враження від конкурсної композиції. Якщо знайти цей баланс, то виступ буде успішним і цікавим", - прокоментував Костянин.
Віталій Дроздов вважає, що Євробачення має значення не лише як конкурс, а й як можливість інтеграції української музики у світовий контекст.
За його словами, це "наступний крок на цьому шляху української музики у світову музичну екосистему".
Представника або представницю України на "Євробачення-2026" визначатимуть за підсумками фінального концерту. Результат складатиметься з голосів журі (50%) та глядачів (50%).
Глядацьке голосування проходитиме у мобільному застосунку Дія та за допомогою SMS.
Долучитися до онлайн-опитування зможуть усі охочі віком від 14 років.
Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", у розділі "Сервіси" обрати пункт "Опитування" та проголосувати за одного з десяти фіналістів Нацвідбору.
