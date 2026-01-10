Офіційно! Аліна Гросу чекає на дитину: все про вагітність і хто батько (відео)

Аліна Гросу вагітна первістком: подробиці

Раніше в мережі ходили чутки про особливий стан співачки, проте вона не поспішала коментувати інформацію.

Тепер стало відомо, що Гросу вперше стане мамою. І повідомила вона це особливим чином - продемонструвавши вагітний животик у новому кліпі на пісню "Жити на повну".

У кліпі Аліна з'являється разом з коханим, обличчя якого не показує. Вони тримаються за руки, обіймаються та насолоджуються щасливими митями.

Подейкують, що таємничим чоловіком є російський актор Роман Полянський, з яким вона почала зустрічатися ще до повномасштабної війни в Україні.

Прем'єра відео мала відбутися ще 9 січня, проте була перенесена на понеділок, 12 січня, через черговий російський обстріл.

Аліна Гросу перенесла прем'єру кліпу (скриншот)

Як співачка приховувала вагітність

Наприкінці 2025 року співачку помітили з округлим животиком в одному із супермаркетів США. Відповідне фото з'явилося в блозі Богдана Беспалова.

Тоді Аліна та її команда не поспішали коментувати інформацію. Згодом в Instagram вона розмістила відео на тлі ялинки, під яким повідомила, що відзначатиме свята "втрьох", натякаючи на себе, чоловіка та песика.

Тоді у відео вона позувала в об'ємній чорній куртці, яка маскувала животик, проте пильні прихильники все одно помітили певні ознаки.

"Вагітність дуже пасує".

"Часто береться за живіт. Так роблять вагітні".

"Чомусь з першого кадру подумала, що вагітна, хоча ніяких ознак".

"Вона вагітна?"

Що відомо про особисте життя Аліни Гросу

Раніше вона була одружена з російським бізнесменом Олександром Комковим, з яким розлучилася у 2019 році. Потім перебувала у стосунках з Полянським.

На початку повномасштабного вторгнення РФ вони начебто перебували в Чернівцях, про що в липні того ж року розповів Павло Зібров. Він також згадував, що у коханого співачки проукраїнська позиція.

Втім, наприкінці жовтня 2022-го актора помітили на прем'єрі фільму в Москві в компанії доньки від попереднього шлюбу. У лютому 2023 року співачка дала зрозуміти, що не перебуває у стосунках, але в причини розриву вдаватися не стала.

Друге весілля Аліни Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Зірка переїхала до США, де почала розвивати акторську майстерність та продовжила творчий шлях. В березні 2024-го вона повідомила про друге весілля, проте обличчя нареченого приховала.

Прихильники тоді одразу припустили, що це Полянській. А вже восени вони відвідали приватний захід мера в Нью-Йорку і потрапили в Instagram однієї з відвідувачок.

Гросу та Полянський на заході в Нью-Йорку (фото: instagram.com/ambdrsima)