Официально! Алина Гросу ждет ребенка: все о беременности и кто отец (видео)

Алина Гросу беременна первенцем: подробности

Ранее в сети ходили слухи об особом положении певицы, однако она не спешила комментировать информацию.

Теперь стало известно, что Гросу впервые станет мамой. И сообщила она это особым образом - продемонстрировав беременный животик в новом клипе на песню "Жити на повну".

В клипе она появляется вместе с любимым, лицо которого не показывает. Они держатся за руки, обнимаются и наслаждаются счастливыми моментами.

Поговаривают, исполнительница вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым начала встречаться еще до полномасштабной войны в Украине.

Премьера видео должна была состояться еще 9 января, однако была перенесена на понедельник, 12 января, из-за очередного российского обстрела.

Алина Гросу перенесла премьеру клипа "Жити на повну" (скриншот)​​​​​​​

Как певица скрывала беременность

В конце 2025 года певицу заметили с округлым животиком в одном из супермаркетов США. Соответствующее фото появилось в блоге Богдана Беспалова.

Тогда Алина и ее команда не спешили комментировать информацию. Впоследствии в Instagram она разместила видео на фоне елки, под которым сообщила, что будет отмечать праздники "втроем", намекая на себя, мужа и собаку.

Тогда в видео она позировала в объемной черной куртке, которая маскировала животик, однако бдительные поклонники все равно заметили определенные признаки.

"Беременность очень подходит".

"Часто берется за живот. Так делают беременные".

"Почему-то с первого кадра подумала, что беременна, хотя никаких признаков".

"Она беременна?"

Что известно о личной жизни Алины Гросу

Ранее она была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, с которым развелась в 2019 году. Затем состояла в отношениях с Полянским.

В начале полномасштабного вторжения РФ они якобы находились в Черновцах, о чем в июле того же года рассказал Павел Зибров. Он также упоминал, что у любимого певицы проукраинская позиция.

Впрочем, в конце октября 2022-го актера заметили на премьере фильма в Москве в компании дочери от предыдущего брака. В феврале 2023 года певица дала понять, что не состоит в отношениях, но в причины разрыва вдаваться не стала.

Вторая свадьба Алины Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Звезда переехала в США, где начала развивать актерское мастерство и продолжила творческий путь. В марте 2024-го она сообщила о второй свадьбе, однако лицо жениха скрыла.

Поклонники тогда сразу предположили, что это Полянской. А уже осенью они посетили частное мероприятие мэра в Нью-Йорке и попали в Instagram одной из посетительниц.

Гросу и Полянский на мероприятии в Нью-Йорке (фото: instagram.com/ambdrsima)