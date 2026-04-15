ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Гороскопи

Одна помилка - і все: ці знаки Зодіаку викреслюють колишніх назавжди

12:02 15.04.2026 Ср
2 хв
Вони можуть кохати щиро - але є момент, після якого все обривається без пояснень
aimg Іванна Пашкевич
Які знаки Зодіаку не відновлюють стосунки після розриву (фото: Freepik)

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку, які найчастіше не дають другого шансу після розриву. Вони пояснили, що стоїть за такою категоричністю та чому ці люди рідко повертаються до минулих стосунків.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

12 місце - Риби

Риби часто живуть спогадами й можуть ідеалізувати минуле. Якщо почуття ще жевріють, вони здатні повернутись, навіть якщо це не найкраща ідея.

11 місце - Терези

Терези довго зважують "за" і "проти". Вони можуть повернутися, якщо вірять у баланс і шанс усе виправити.

10 місце - Рак

Раки дуже прив’язані до емоцій і минулого. Якщо їх зачепити за душу, вони можуть знову відкрити двері.

9 місце - Телець

Тельці не люблять змін, тому іноді повертаються до знайомого. Але якщо їх серйозно образили - другого шансу не буде.

8 місце - Діва

Діви аналізують усе до дрібниць. Вони можуть повернутись, але тільки якщо бачать реальні зміни.

7 місце - Стрілець

Стрільці люблять свободу, але іноді ностальгія бере верх. Вони можуть повернутись… але ненадовго.

6 місце - Близнюки

Близнюки непередбачувані: сьогодні - "ніколи", завтра - "а чому б і ні". Їхнє рішення часто залежить від настрою.

5 місце - Лев

Леви не люблять визнавати поразки. Вони можуть повернутись, якщо це підживлює їхнє его.

4 місце - Овен

Овни швидко запалюються і так само швидко остигають. Повернення можливе, але лише імпульсивно і ненадовго.

3 місце - Козоріг

Козороги серйозно ставляться до рішень. Якщо вони пішли - значить, усе добре обдумали і назад дороги майже немає.

2 місце - Водолій

Водолії цінують незалежність понад усе. Вони легко відпускають минуле й рідко озираються назад.

1 місце - Скорпіон

Скорпіони - абсолютні чемпіони у "спалюванні мостів". Якщо ви втратили їхню довіру - це назавжди, без шансів на повернення.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Astro.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Новини
Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Аналітика
