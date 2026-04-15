Гороскопы

Одна ошибка - и все: эти знаки Зодиака вычеркивают бывших навсегда

12:02 15.04.2026 Ср
2 мин
Они могут любить искренне - но есть момент, после которого все обрывается без объяснений
aimg Иванна Пашкевич
Какие знаки Зодиака не восстанавливают отношения после разрыва (фото: Freepik)

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которые чаще всего не дают второго шанса после разрыва. Они объяснили, что стоит за такой категоричностью и почему эти люди редко возвращаются к прошлым отношениям.

РБК-Украина.

12 место - Рыбы

Рыбы часто живут воспоминаниями и могут идеализировать прошлое. Если чувства еще тлеют, они способны вернуться, даже если это не самая лучшая идея.

11 место - Весы

Весы долго взвешивают "за" и "против". Они могут вернуться, если верят в баланс и шанс все исправить.

10 место - Рак

Раки очень привязаны к эмоциям и прошлому. Если их зацепить за душу, они могут снова открыть дверь.

9 место - Телец

Тельцы не любят перемен, поэтому иногда возвращаются к знакомому. Но если их серьезно обидели - второго шанса не будет.

8 место - Дева

Девы анализируют все до мелочей. Они могут вернуться, но только если видят реальные изменения.

7 место - Стрелец

Стрельцы любят свободу, но иногда ностальгия берет верх. Они могут вернуться... но ненадолго.

6 место - Близнецы

Близнецы непредсказуемы: сегодня - "никогда", завтра - "а почему бы и нет". Их решение часто зависит от настроения.

5 место - Лев

Львы не любят признавать поражения. Они могут вернуться, если это подпитывает их эго.

4 место - Овен

Овны быстро воспламеняются и так же быстро остывают. Возвращение возможно, но только импульсивно и ненадолго.

3 место - Козерог

Козероги серьезно относятся к решениям. Если они ушли - значит, все хорошо обдумали и назад дороги почти нет.

2 место - Водолей

Водолеи ценят независимость превыше всего. Они легко отпускают прошлое и редко оглядываются назад.

1 место - Скорпион

Скорпионы - абсолютные чемпионы в "сжигании мостов". Если вы потеряли их доверие - это навсегда, без шансов на возвращение.

При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astro.

