Одна ошибка - и все: эти знаки Зодиака вычеркивают бывших навсегда
Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которые чаще всего не дают второго шанса после разрыва. Они объяснили, что стоит за такой категоричностью и почему эти люди редко возвращаются к прошлым отношениям.
12 место - Рыбы
Рыбы часто живут воспоминаниями и могут идеализировать прошлое. Если чувства еще тлеют, они способны вернуться, даже если это не самая лучшая идея.
11 место - Весы
Весы долго взвешивают "за" и "против". Они могут вернуться, если верят в баланс и шанс все исправить.
10 место - Рак
Раки очень привязаны к эмоциям и прошлому. Если их зацепить за душу, они могут снова открыть дверь.
9 место - Телец
Тельцы не любят перемен, поэтому иногда возвращаются к знакомому. Но если их серьезно обидели - второго шанса не будет.
8 место - Дева
Девы анализируют все до мелочей. Они могут вернуться, но только если видят реальные изменения.
7 место - Стрелец
Стрельцы любят свободу, но иногда ностальгия берет верх. Они могут вернуться... но ненадолго.
6 место - Близнецы
Близнецы непредсказуемы: сегодня - "никогда", завтра - "а почему бы и нет". Их решение часто зависит от настроения.
5 место - Лев
Львы не любят признавать поражения. Они могут вернуться, если это подпитывает их эго.
4 место - Овен
Овны быстро воспламеняются и так же быстро остывают. Возвращение возможно, но только импульсивно и ненадолго.
3 место - Козерог
Козероги серьезно относятся к решениям. Если они ушли - значит, все хорошо обдумали и назад дороги почти нет.
2 место - Водолей
Водолеи ценят независимость превыше всего. Они легко отпускают прошлое и редко оглядываются назад.
1 место - Скорпион
Скорпионы - абсолютные чемпионы в "сжигании мостов". Если вы потеряли их доверие - это навсегда, без шансов на возвращение.
При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astro.