Новий тріумф наших у Європі: український співак виграв престижну премію MME Awards 2026

Що відомо про перемогу Carpetman на MME Awards

Music Moves Europe Awards (MME Awards) - це флагманська музична премія Європейського Союзу, співфінансована програмою Creative Europe. Вона фокусується на артистах, які формують майбутнє звучання європейської сцени.

Перемога Carpetman принесла виконавцю 10 тис. євро на розвиток кар’єри та підтвердила статус України як одного з ключових постачальників яскравих музичних інновацій.

Carpetman, який є резидентом лейблу ENKO, відомий своїм загадковим образом та поєднанням електронного звучання з інді-мотивами (він натхненний такими виконавцями, як Kaleo, Hippie Sabotage, Kygo, Elderbrook і Jeremy Soul).

Попри те, що артист розпочав шлях лише у 2023 році, він уже має понад 2 млн місячних слухачів у Spotify та готується до масштабного європейського туру.

Хто ще з українців вигравав у MME Awards

Успіх Carpetman став продовженням успішної традиції представлення України на цій премії.

Протягом останніх років лауреатами MME Awards ставали такі відомі українські артистки, як alyona alyona у 2021 році, Alina Pash у 2022-му та Jerry Heil у 2023-му.

Цього року Carpetman розділив перемогу з представниками Бельгії, Кіпру, Нідерландів та Австрії, тоді як іспанська співачка Lia Kali отримала спеціальний приз журі та нагороду глядацьких симпатій.

Додамо, що MME Awards відкрила широкій аудиторії одних із найвпливовіших і проривних артистів за останні 22 роки, серед яких (окрім українських виконавців): Judeline, Zaho deSagazan, Stromae, ROSALÍA, Meduza, Dua Lipa, Night Tapes, Fontaines D.C. та Christine andthe Queens.

MME Awards 2026 (фото надане пресслужбою)

Хто визначав кращих з кращих на MME Awards

Вибір переможців здійснювало міжнародне журі, до складу якого увійшли експерти з BBC Radio 1, Spotify та програмні директори великих європейських фестивалів.

Єврокомісар з питань культури Гленн Мікаллеф підкреслив, що ця нагорода відзначає артистів, чиї голоси виходять за межі рідних країн і формують звучання майбутнього всього континенту.

Участь у фестивалі ESNS у Гронінгені також дозволила номінантам пройти спеціальну навчальну програму від лідерів музичної індустрії, що сприятиме їхній подальшій інтеграції у глобальний ринок.