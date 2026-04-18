Новий лідер українського футболу: цей клуб розірвав Першу лігу та готується до битви з "Динамо"

Чернівецький колектив забезпечив собі участь в УПЛ на сезон 2026/27 за підсумками матчів 24-го туру Першої ліги. Тріумфальний хід підопічних став можливим завдяки власній перемозі та осічці прямого конкурента.

Як чернівчани здобули путівку в еліту

Для того щоб закрити питання з підвищенням у класі вже цього вікенду, "Буковині" необхідно було виграти свій поєдинок та сподіватися на втрату очок київським "Лівим берегом". Обидва сценарії справдилися:

"Буковина" у напруженому протистоянні здолала харківський "Металіст" із рахунком 2:1.

"Лівий берег" не зміг розпечатати ворота тернопільської "Ниви", завершивши зустріч унічию 0:0.

Наразі розрив між лідером та третьою сходинкою зріс до 19 очок.

Оскільки в розіграші залишилося лише 18 пунктів, чернівчани гарантовано фінішують у першій двійці, що дає пряме право на вихід до вищого дивізіону.

Феноменальна статистика та історичні рекорди

Поточний сезон став для "Буковини" справжнім бенефісом. Команда демонструє найкращу результативність у лізі, відзначившись 55 голами у 24 зустрічах.

Оборона клубу також є однією з найнадійніших - лише 18 пропущених м'ячів (кращий показник тільки у "Чорноморця").

Головні досягнення чернівчан у сезоні 2025/26:

Відсутність поразок: 21 перемога та 3 нічиї у 24 турах

клуб оновив власне досягнення, провівши 24 матчі поспіль без програшів

клуб оновив власне досягнення, провівши 24 матчі поспіль без програшів Переможна хода: команда видала серію з 13 звитяг поспіль, повторивши легендарні показники "Волині" та "Севастополя". Наразі триває нова серія, яка налічує вже 8 перемог

Останній раз представники Чернівців виступали на найвищому рівні ще у 1994 році. Таким чином, клуб повертається до еліти після 32-річної перерви.

Становище у групі лідерів Першої ліги

Після 24 ігрових днів верхня частина таблиці виглядає так:

"Буковина" - 66 очок (24 матчі) "Чорноморець" - 51 (23) "Лівий берег" - 47 (24) "Агробізнес" - 40 (23) "Інгулець" - 37 (23)

Окрім успіхів у чемпіонаті, "жовто-чорні" продовжують боротьбу за Кубок України. Вже у вівторок, 21 квітня, чернівчани зіграють у півфіналі проти столичного "Динамо". Початок зустрічі о 18:00.