Новий лідер українського футболу: цей клуб розірвав Першу лігу та готується до битви з "Динамо"

Чернівецька "Буковина" офіційно оформила повернення до елітного дивізіону українського футболу. За шість турів до фінішу сезону команда стала недосяжною для конкурентів у боротьбі за путівку до Прем'єр-ліги.
Чернівецький колектив забезпечив собі участь в УПЛ на сезон 2026/27 за підсумками матчів 24-го туру Першої ліги. Тріумфальний хід підопічних став можливим завдяки власній перемозі та осічці прямого конкурента.
Для того щоб закрити питання з підвищенням у класі вже цього вікенду, "Буковині" необхідно було виграти свій поєдинок та сподіватися на втрату очок київським "Лівим берегом". Обидва сценарії справдилися:
"Буковина" у напруженому протистоянні здолала харківський "Металіст" із рахунком 2:1.
"Лівий берег" не зміг розпечатати ворота тернопільської "Ниви", завершивши зустріч унічию 0:0.
Наразі розрив між лідером та третьою сходинкою зріс до 19 очок.
Оскільки в розіграші залишилося лише 18 пунктів, чернівчани гарантовано фінішують у першій двійці, що дає пряме право на вихід до вищого дивізіону.
Поточний сезон став для "Буковини" справжнім бенефісом. Команда демонструє найкращу результативність у лізі, відзначившись 55 голами у 24 зустрічах.
Оборона клубу також є однією з найнадійніших - лише 18 пропущених м'ячів (кращий показник тільки у "Чорноморця").
Головні досягнення чернівчан у сезоні 2025/26:
Останній раз представники Чернівців виступали на найвищому рівні ще у 1994 році. Таким чином, клуб повертається до еліти після 32-річної перерви.
Після 24 ігрових днів верхня частина таблиці виглядає так:
Окрім успіхів у чемпіонаті, "жовто-чорні" продовжують боротьбу за Кубок України. Вже у вівторок, 21 квітня, чернівчани зіграють у півфіналі проти столичного "Динамо". Початок зустрічі о 18:00.