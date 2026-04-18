RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Новый лидер украинского футбола: этот клуб разорвал Первую лигу и готовится к битве с "Динамо"

17:12 18.04.2026 Сб
2 мин
Такого доминирования Первая лига не видела годами: цифры, шокирующие даже скептиков
aimg Екатерина Урсатий
ФК "Буковина" (фото: bukfc.com)

Черновицкая "Буковина" официально оформила возвращение в элитный дивизион украинского футбола. За шесть туров до финиша сезона команда стала недосягаемой для конкурентов в борьбе за путевку в Премьер-лигу.

Черновицкий коллектив обеспечил себе участие в УПЛ на сезон 2026/27 по итогам матчей 24-го тура Первой лиги. Триумфальное шествие подопечных стало возможным благодаря собственной победе и осечке прямого конкурента.

Как черновчане добыли путевку в элиту

Для того чтобы закрыть вопрос с повышением в классе уже в этот уикенд, "Буковине" необходимо было выиграть свой поединок и надеяться на потерю очков киевским "Левым берегом". Оба сценария сбылись:

  • "Буковина" в напряженном противостоянии одолела харьковский "Металлист" со счетом 2:1.

  • "Левый берег" не смог распечатать ворота тернопольской "Нивы", завершив встречу вничью 0:0.

Сейчас разрыв между лидером и третьей строчкой вырос до 19 очков.

Поскольку в розыгрыше осталось лишь 18 пунктов, черновчане гарантированно финишируют в первой двойке, что дает прямое право на выход в высший дивизион.

Феноменальная статистика и исторические рекорды

Текущий сезон стал для "Буковины" настоящим бенефисом. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге, отметившись 55 голами в 24 встречах.

Оборона клуба также является одной из самых надежных - всего 18 пропущенных мячей (лучший показатель только у "Черноморца").

Главные достижения черновчан в сезоне 2025/26:

  • Отсутствие поражений: 21 победа и 3 ничьи в 24 турах
  • Рекордная серия: клуб обновил собственное достижение, проведя 24 матча подряд без проигрышей
  • Победное шествие: команда выдала серию из 13 побед подряд, повторив легендарные показатели "Волыни" и "Севастополя". Сейчас продолжается новая серия, которая насчитывает уже 8 побед

Последний раз представители Черновцов выступали на высшем уровне еще в 1994 году. Таким образом, клуб возвращается в элиту после 32-летнего перерыва.

Положение в группе лидеров Первой лиги

После 24 игровых дней верхняя часть таблицы выглядит так:

  1. "Буковина" - 66 очков (24 матча)
  2. "Черноморец" - 51 (23)
  3. "Левый берег" - 47 (24)
  4. "Агробизнес" - 40 (23)
  5. "Ингулец" - 37 (23)

Кроме успехов в чемпионате, "желто-черные" продолжают борьбу за Кубок Украины. Уже во вторник, 21 апреля, черновчане сыграют в полуфинале против столичного "Динамо". Начало встречи в 18:00.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БуковинаУПЛ