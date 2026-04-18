Новый лидер украинского футбола: этот клуб разорвал Первую лигу и готовится к битве с "Динамо"

Черновицкая "Буковина" официально оформила возвращение в элитный дивизион украинского футбола. За шесть туров до финиша сезона команда стала недосягаемой для конкурентов в борьбе за путевку в Премьер-лигу.
Черновицкий коллектив обеспечил себе участие в УПЛ на сезон 2026/27 по итогам матчей 24-го тура Первой лиги. Триумфальное шествие подопечных стало возможным благодаря собственной победе и осечке прямого конкурента.
Для того чтобы закрыть вопрос с повышением в классе уже в этот уикенд, "Буковине" необходимо было выиграть свой поединок и надеяться на потерю очков киевским "Левым берегом". Оба сценария сбылись:
"Буковина" в напряженном противостоянии одолела харьковский "Металлист" со счетом 2:1.
"Левый берег" не смог распечатать ворота тернопольской "Нивы", завершив встречу вничью 0:0.
Сейчас разрыв между лидером и третьей строчкой вырос до 19 очков.
Поскольку в розыгрыше осталось лишь 18 пунктов, черновчане гарантированно финишируют в первой двойке, что дает прямое право на выход в высший дивизион.
Текущий сезон стал для "Буковины" настоящим бенефисом. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге, отметившись 55 голами в 24 встречах.
Оборона клуба также является одной из самых надежных - всего 18 пропущенных мячей (лучший показатель только у "Черноморца").
Главные достижения черновчан в сезоне 2025/26:
Последний раз представители Черновцов выступали на высшем уровне еще в 1994 году. Таким образом, клуб возвращается в элиту после 32-летнего перерыва.
После 24 игровых дней верхняя часть таблицы выглядит так:
Кроме успехов в чемпионате, "желто-черные" продолжают борьбу за Кубок Украины. Уже во вторник, 21 апреля, черновчане сыграют в полуфинале против столичного "Динамо". Начало встречи в 18:00.