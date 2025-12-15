Новий клуб Вернидуба зобов'язався грати у Росії: що робитиме тренер, який служив у ЗСУ

Азербайджанський "Нефтчі", який нещодавно призначив головним тренером українця Юрія Вернидуба, опинився в центрі резонансної історії. Майже одразу після приходу фахівця клуб оголосив про тісну співпрацю з московським "Локомотивом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Нефтчі".
"Нефтчі" та "Локомотив" підписали меморандум про співпрацю.
Документ передбачає:
Тобто фактично йдеться про системну футбольну взаємодію з клубом із країни-агресора.
Український наставник лише 9 грудня офіційно очолив "Нефтчі", підписавши контракт на півтора року. До його штабу увійшли добре знайомі фахівці з часів роботи в "Кривбасі": Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.
Крім того, у складі "Нефтчі" також виступають гравці з українським бекграундом – екс-форвард "Чорноморця" Андрій Шторгін та вихованець "Шахтаря" Мурад Хачаєв (грав за Україну U-17, але зараз має азербайджанське громадянство).
Станом на зараз Вернидуб публічно не прокоментував співпрацю свого нового клубу з російською стороною.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вернидуб працював у молдовському "Шерифі", з яким сенсаційно обіграв мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів. Проте після 24 лютого 2022 року тренер негайно повернувся в Україну, розірвавши контракт із клубом.
Разом із сином він вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, а згодом поєднував службу з тренерською роботою, очоливши "Кривбас". Після завершення сезону-2024/25 Вернидуб залишив криворізький клуб та перебував без роботи до підписання угоди з "Нефтчі".
Раніше ми розповіли, як росіяни через суди намагаються повернутися в світовий біатлон.
Також читайте, як ФІДЕ повернула права російським та білоруським шахістам.