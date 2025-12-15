Новый клуб Вернидуба обязался играть в России: что будет делать тренер, служивший в ВСУ

Что предусматривает соглашение

"Нефтчи" и "Локомотив" подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает:

проведение совместных турниров на территории Азербайджана и России;

обмен опытом между клубами;

сотрудничество в образовательных программах;

взаимные стажировки тренеров и специалистов.

То есть фактически речь идет о системном футбольном взаимодействии с клубом из страны-агрессора.

Непростой фон для нового тренера

Украинский наставник только 9 декабря официально возглавил "Нефтчи", подписав контракт на полтора года. В его штаб вошли хорошо знакомые специалисты со времен работы в "Кривбассе": Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.

Кроме того, в составе "Нефтчи" также выступают игроки с украинским бэкграундом - экс-форвард "Черноморца" Андрей Шторгин и воспитанник "Шахтера" Мурад Хачаев (играл за Украину U-17, но сейчас имеет азербайджанское гражданство).

По состоянию на сейчас Вернидуб публично не прокомментировал сотрудничество своего нового клуба с российской стороной.

Вернидуб в ВСУ: что известно

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Вернидуб работал в молдавском "Шерифе", с которым сенсационно обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов. Однако после 24 февраля 2022 года тренер немедленно вернулся в Украину, разорвав контракт с клубом.

Вместе с сыном он вступил в ряды территориальной обороны ВСУ, а затем совмещал службу с тренерской работой, возглавив "Кривбасс". После завершения сезона-2024/25 Вернидуб покинул криворожский клуб и находился без работы до подписания соглашения с "Нефтчи".