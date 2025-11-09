UA

Нова "команда" Реброва: головний тренер збірної України вчергове став батьком

Фото: Сергій Ребров із сім'єю (instagram.com/annarebrova31)
Автор: Андрій Костенко

Наставник збірної України з футболу Сергій Ребров готуватиме національну команду до вирішальних матчів відбору ЧС-2026 у хорошому настрої. Напередодні дружина подарувала йому сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram дружини тренера – Анни.

Скільки синів у Реброва

"В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас", - написала Анна на своїй сторінці у соцмережі.

51-річний Ребров був двічі одружений. Перша дружина Людмила у 1999 році народила йому сина Дмитра. У 2016 році Сергій одружився вдруге. У шлюбі з Анною, яка на 15 років молодша від свого обранця, раніше народилося двоє синів: Олександр (2016 рік) та Микита (2018-й).

Раніше ми розповіли, що сина Олександра Усика чекають у збірній України з дзюдо.

Також читайте, яку обручку Роналду подарував коханій на заручини.

