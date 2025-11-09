RU

Новая "команда" Реброва: главный тренер сборной Украины в очередной раз стал отцом

Фото: Сергей Ребров с семьей (instagram.com/annarebrova31)
Автор: Андрей Костенко

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров будет готовить национальную команду к решающим матчам отбора ЧМ-2026 в хорошем настроении. Накануне жена подарила ему сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram жены тренера - Анны.

Сколько сыновей у Реброва

"В нашей семье произошла радость, родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас", - написала Анна на своей странице в соцсети.

51-летний Ребров был дважды женат. Первая жена Людмила в 1999 году родила ему сына Дмитрия. В 2016 году Сергей женился во второй раз. В браке с Анной, которая на 15 лет моложе своего избранника, ранее родилось двое сыновей: Александр (2016 год) и Никита (2018-й).

