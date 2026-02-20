UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Норвегія принизила конкурентів на Олімпіаді-2026, перевершивши "вічний" медальний рекорд

Йоганнес Дале-Шевдаль приніс своїй країні 17-те "золото" (фото: x.com/milanocortina26)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Норвегії офіційно переписала історію зимових Олімпійських ігор. Здобувши 17-ту золоту медаль, норвезькі атлети встановили новий світовий рекорд за кількістю перемог на одній білій Олімпіаді.

Падіння старого рекорду

Історичну 17-ту золоту нагороду до скарбнички збірної приніс біатлоніст Йоганнес Дале-Шевдаль, який тріумфував у масстарті у п'ятницю, 20 лютого. Цей результат дозволив Норвегії перевершити власний попередній рекорд (16 золотих медалей), встановлений на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Загалом норвежці ставали призерами у семи різних видах спорту. Найбільш "урожайним" виявився біатлон, де команда виборола 11 нагород різного ґатунку. А найбільше золотих медалей "вікінги" здобули у лижних перегонах - 6.

Феномен Клебо

Окрему сторінку в історію спорту вписав легендарний лижник Йоганнес Клебо. На Іграх у Італії він виборов уже п'ять золотих медалей (три особисті та дві командні).

Тепер у загальному доробку Клебо 10 золотих олімпійських нагород за кар'єру.

Всього у активі Норвегії станом на 20 лютого – 37 медалей: 17 золотих, та по 10 – срібних і бронзових.

Ще не межа

Попереду в олімпійській програмі ще два змагальні дні, і Норвегія має всі шанси покращити свій результат. Головні надії покладаються на жіночий масстарт у біатлоні та фінальні лижні перегони за участю Йоганнеса Клебо.

Наразі Норвегія впевнено очолює загальний залік, випереджаючи найближчих переслідувачів – США та Італію – на вісім золотих медалей.

Раніше ми розповіли, як український лижний акробат Окіпнюк показав неймовірний трюк на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рекорди