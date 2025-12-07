Норріс – переможець Формули-1: як пройшла вирішальна гонка сезону-2025 в Абу-Дабі

Головна інтрига фіналу сезону

Перед стартом Гран-прі Абу-Дабі особистий залік пілотів очолював Норріс, який мав 408 очок. Його перевага над Ферстаппеном становила 12 балів, а над Піастрі – 16.

Норріс гарантував собі перший у кар'єрі титул, якщо, фінішував третім або вище, навіть у разі перемоги Ферстаппена. Або, якщо посідав п'яте місце або вище, за перемоги Піастрі.

Ферстаппен, своєю чергою, прагнув повторити унікальний рекорд Міхаеля Шумахера – п'ять чемпіонств поспіль.

Переможна стратегія "Макларена"

Ферстаппен, стартувавши з поулу, упевнено втримав лідерство та нарощував перевагу, але розташування пілотів "Макларен" виявилося вирішальним у битві за чемпіонство.

Стратегія британської команди спрацювала бездоганно: обидва її гонщики втрималися у топ-3, що автоматично гарантувало Норрісу чемпіонський трофей незалежно від результатів суперників.

У підсумку британець уперше в кар’єрі став чемпіоном світу, завершивши сезон із 423 очками.Ферстаппен виграв гонку — це його восьма перемога в сезоні, рекордна за кількістю, - проте до титулу йому не вистачило всього трьох балів (420). Оскар Піастрі зберіг третю позицію в загальному заліку, набравши 409 очок.