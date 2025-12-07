RU

Норрис - победитель Формулы-1: как прошла решающая гонка сезона-2025 в Абу-Даби

Автор: Андрей Костенко

Два гонщика "Макларена" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен из "Ред Булл" претендовали на титул чемпиона 2025 года в гонках Формулы-1. Все решалось на последнем этапе - Гран-при Абу-Даби.

О том, как прошел решающий заезд и кто в итоге стал первым - рассказывает РБК-Украина.

Главная интрига финала сезона

Перед стартом Гран-при Абу-Даби личный зачет пилотов возглавлял Норрис, который имел 408 очков. Его преимущество над Ферстаппеном составляло 12 баллов, а над Пиастри - 16.

Норрис гарантировал себе первый в карьере титул, если финишировал третьим или выше, даже в случае победы Ферстаппена. Или, если занимал пятое место или выше, при победе Пиастри.

Ферстаппен, в свою очередь, стремился повторить уникальный рекорд Михаэля Шумахера - пять чемпионств подряд.

Успех Норриса

В итоге титул выиграл Норрис. В заключительной гонке он финишировал третьим, но этого хватило, чтобы удержать первое место в зачете. Победу же на заключительном этапе одержал Ферстаппен.

Для Норриса это первый чемпионский титул в карьере, он прервал серию именно Ферстаппена, которая длилась с 2021 года.

 

