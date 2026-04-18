"Ніколи не мріяла". Раміна пояснила, чому не хоче народжувати дітей

Що сказала Раміна про дітей

Інтерв'юерка зазначила, що на даному етапі життя не хоче бути мамою. Вона ще з дитинства не хотіла власних дітей, але чайлдфрі себе не вважає.

"Я ніколи не мріяла про велике весілля, що я така з животиком, фотосесія, народжується ця дитинка. Я завжди хотіла всиновити дітей. Тобто назвати мене класичною чайлдфрі неможливо", - поділилася вона.

Водночас блогерка наголошує, що її позиція не є остаточною.

"Коли мені ставлять це запитання, я кажу: "Наразі, от на даний момент, я не хочу дітей. Але це не означає, що моя позиція не зміниться через час", - пояснила вона.

Раміна про материнство (фото: instagram.com/raminalalala)

Небажання народжувати дітей журналістка пов'язує з кількома факторами - вихованням молодшої сестри та вигоранням.

"У мене бувають моменти, що я просто хочу плакати від того, що мене не слухають собаки. І я розумію, що в мене немає ресурсу на дитину, тому що дитині постійно треба пояснювати, взаємодіяти, розказувати, як жити в цьому світі, підтримувати. А я не можу. У мене десь, напевно, вже другий рік вигорання", - зізналася вона.

Однією з причин виснаженості Раміна назвала відповідальність за рідних.

"У мене є мама, якій я даю гроші. Є сестра, яка на мене працює. У мене є мої потреби. І у мене є потреби в допомозі татові також. Вони залежать від мене", - зауважила вона.

Водночас блогерка розглядає можливість заморозки яйцеклітин.

"Ми говорили про це з гінекологом. Зараз є чудові програми заморозки яйцеклітин. Також це доступно для родин військових. Здається, в деяких клініках взагалі безкоштовно. І якби ось такий запас зробити. Я думаю про це", - поділилася вона.

Раміна про заморозку яйцеклітин (фото: instagram.com/raminalalala)

Есхакзай також підкреслила, що фізично не боїться народжувати, а просто цього не хоче.

"Я знаю, що якщо буду вагітна, то попливе обличчя, наберу вагу, потім буду її скидати довго. Я просто впевнена, що буду такою мамою, яка переживає", - сказала вона.

Щодо усиновлення, то тут має співпасти кілька умов - побутові та моральні.

"Щоб ми з хлопцем почали хоча б жити разом, щоб не я повністю відповідала за цю дитину. Моральні сили, щоб з'явилися. От мають співпасти механізми, бо я одна не потягну зараз", - зазначила вона.

Наразі коханий Раміни продовжує захищати країну, тому питання усиновлення просто не на часі.

"Ми бачимось не так часто, як хотілося б, а брати на себе відповідальність... Це ж не так, що можна повернути потім. Це якщо беремо, то вже йдемо по повній програмі", - підкреслила вона.