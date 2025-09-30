Ніхто не хоче битися за Усика: "майбутній чемпіон" відмовився від шляху до титулу IBF

Набір претендентів

Спершу очікувалося, що в рингу зустрінуться кубинець Френк Санчес (25–1, 18 КО) та нігерієць Ефе Аджагба (20-1-1,14 КО). Проте останній відмовився від участі.

Альтернативою став талановитий британець Мозес Ітаумі, але й він не виявив бажання виходити проти Санчеса.

Тепер на черзі срібний призер Олімпіади-2020 американець Річард Торрес (13–0, 11 КО). Організація зробила йому офіційну пропозицію, але відповіді наразі не отримала.

Переможець бою отримає статус обов'язкового претендента і теоретичний шанс поборотися з Усиком за чемпіонський пояс.

Плани Ітауми

Тим часом, талановитий британець, якого сам Усик, та й не тільки він, називають майбутнім королем хевівейту, шукає інші варіанти продовження кар'єри – таке враження, щоб уникнути поєдинку з українцем та дочекатися, поки той завершить кар'єру.

Тут теж проблеми, оскільки ризикувати та виходити проти молодої зірки досвідчені бійці не горять бажанням. Так, від можливості боксувати з Ітумою вже відмовились хорват Філіп Хрговіч та американець Джермейн Франклін.

За даними оглядача The Ring Майка Коппінджера, головними претендентами на бій із Мозесом наразі є його співвітчизник Девід Аделайє (14–2, 13 КО) та колишній претендент на титул у крузервейті американець Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО). Аделайє у серпні зазнав поразки за очками від Хрговіча, тоді як Хантер не виходив у ринг із грудня минулого року. Єдиної поразки у кар'єрі американець зазнав від Олександра Усика ще у 2017-му.

Наступний бій Ітаума має провести 13 грудня в англійському Манчестері.

Хто ще претендує на Усика

За лінією WBC – Агіт Кабайєл (Німеччина), 33-річний володар титулу тимчасового чемпіона організації.

За лінією WBO та WBA – тимчасові чемпіони, британець Фабіо Вордлі (WBA) та новозеландець Джозеф Паркер (WBO). Вони зустрінуться 25 жовтня 2025 року. Переможець поєдинку стане обов'язковим суперником Усика вже від двох організацій.