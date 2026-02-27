"Нічого немає". KOLA приголомшила зізнанням про заробітки під час війни

Що сказала KOLA про заробітки під час війни

Співачка здобула популярність з початком повномасштабного вторгнення. Її пісні "Чи разом?" та "Біля серця" стали одними з найпопулярніших у музичних чартах.

"Якби не війна, я думаю, що не стала б популярною", - зізналася вона.

За плечима зірки вже кілька виступів у Палаці Спорту, але похизуватися особистими матеріальними здобутками вона не може. Річ у тім, що усі зароблені кошти йдуть на творчість.

"В мене нічого немає. Я вкладаю все в кліпи, пісні. Насправді оце все, що я вклала в Палаци, це були мої роялті. Тобто я прямо їх відкладала. Якби не мій чоловік, я б це не відклала. Я ще й зайняла грошей. Я вже їх віддала. Просто що в мене нічого немає", - чесно розповіла вона.

За словами співачки, про матеріальне вона не думає. Натомість мріє стати мамою і вже говорить про це з коханим.

"Мені б дуже хотілося. Відчуваю, що це якийсь вже етап для мене, який на мене чекає", - поділилася вона.

KOLA розповіла про заробітки (скриншот)

Що відомо про співачку KOLA

Анастасія народилася 19 жовтня 1992 року в Харкові. Вона брала участь у кількох популярних музичних проєктах, зокрема у талант‑шоу "Х-Фактор" та "Голос країни", а також у Нацвідборі на "Євробачення-2017".

Справжня хвиля популярності прийшла до неї під час війни з піснею "Чи разом?", яку вона випустила у 2022 році. Зараз відеоробота на цей трек налічує 12 мільйонів переглядів.



Серед інших популярних пісень - "Порічка" з YAKTAK, "Люди" з MamaRika, "Листопад", "Дочекаюсь", "Літачок" та інші.

У 2023 році співачка таємно вийшла заміж за чоловіка на ім'я В'ячеслав, який багато років проживає в Ізраїлі. Він родом з Дніпра і на 13 років старший за неї.