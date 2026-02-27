"Ничего нет". KOLA ошеломила признанием о заработках во время войны

Что сказала KOLA о заработках во время войны

Певица получила популярность с началом полномасштабного вторжения. Ее песни "Чи разом?" и "Біля серця" стали одними из самых популярных в музыкальных чартах.

"Если бы не война, я думаю, что не стала бы популярной", - призналась она.

За плечами звезды уже несколько выступлений во Дворце Спорта, но похвастаться личными материальными достижениями она не может. Дело в том, что все заработанные средства идут на творчество.

"У меня ничего нет. Я вкладываю все в клипы, песни. На самом деле это все, что я вложила во Дворцы, это были мои роялти. То есть я прямо их откладывала. Если бы не мой муж, я бы это не отложила. Я еще и заняла денег. Я уже их отдала. Просто что у меня ничего нет", - честно рассказала она.

По словам певицы, о материальном она не думает. Вместо этого мечтает стать мамой и уже говорит об этом с любимым.

"Мне бы очень хотелось. Чувствую, что это какой-то уже этап для меня, который меня ждет", - поделилась она.

KOLA рассказала о заработках (скриншот)

Что известно о певице KOLA

Анастасия родилась 19 октября 1992 года в Харькове. Она участвовала в нескольких популярных музыкальных проектах, в частности в талант-шоу "Х-Фактор" и "Голос країни", а также в Нацотборе на "Евровидение-2017".

Настоящая волна популярности пришла к ней во время войны с песней "Чи разом?", которую она выпустила в 2022 году. Сейчас видеоработа на этот трек насчитывает 12 миллионов просмотров.



Среди других популярных песен - "Порічка" з YAKTAK, "Люди" з MamaRika, "Листопад", "Дочекаюсь", "Літачок" и другие.

В 2023 году певица тайно вышла замуж за мужчину по имени Вячеслав, который много лет проживает в Израиле. Он родом из Днепра и на 13 лет старше ее.