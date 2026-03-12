Ніч розгромів у Лізі чемпіонів: хеттрик Вальверде і 5 голів ПСЖ приголомшили суперників

Бенефіс Вальверде: "Реал" не залишив шансів чинному чемпіону Англії

Центральною подією ігрового тижня стало протистояння на "Сантьяго Бернабеу".

Мадридський "Реал" зробив вагому заявку на вихід у наступний раунд, розгромивши "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0.

Головним героєм вечора став капітан "вершкових" Федеріко Вальверде, який оформив хет-трик ще до перерви.

Перший м'яч уругваєць забив на 20-й хвилині після блискучої передачі від Тібо Куртуа, холоднокровно перегравши Доннарумму.

Згодом півзахисник подвоїв перевагу, а на 42-й хвилині поставив крапку, ефектно перекинувши захисника "містян".

Рахунок міг бути ще більшим, проте Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті у другому таймі.

Український голкіпер Андрій Лунін провів гру на лаві запасних.

Гольовий трилер у Парижі та успіх "Буде-Глімт"

Не менш драматичним виявився поєдинок між ПСЖ та "Челсі".

Команда Іллі Забарного, який цього разу залишився в резерві, святкувала перемогу з рахунком 5:2.

Попри те, що лондонці двічі відігрувалися зусиллями Густо та Фернандеса, кінцівка зустрічі залишилася за парижанами - три голи на останніх хвилинах зняли питання про переможця.

Справжню несподіванку створив норвезький "Буде-Глімт", який впевнено розібрався з лісабонським "Спортінгом" (3:0).

Водночас німецька "Баварія" та іспанське "Атлетіко" ще раніше гарантували собі комфортну перевагу, здобувши розгромні перемоги над "Аталантою" (6:1) та "Тоттенгемом" (5:2) відповідно.

Результати всіх перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ:

"Галатасарай" - "Ліверпуль" 1:0

"Аталанта" - "Баварія" 1:6

"Атлетіко" - "Тоттенгем" 5:2

"Ньюкасл" - "Барселона" 1:1

"Баєр" - "Арсенал" 1:1

"Буде-Глімт" - "Спортінг" 3:0

ПСЖ - "Челсі" 5:2

"Реал" - "Ман Сіті" 3:0

Доля путівок у чвертьфінал вирішиться вже наступного тижня. Матчі-відповіді заплановані на 17 та 18 березня.