Ночь разгромов в Лиге чемпионов: хеттрик Вальверде и 5 голов ПСЖ ошеломили соперников

Бенефис Вальверде: "Реал" не оставил шансов действующему чемпиону Англии

Центральным событием игровой недели стало противостояние на "Сантьяго Бернабеу".

Мадридский "Реал" сделал весомую заявку на выход в следующий раунд, разгромив "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

Главным героем вечера стал капитан "сливочных" Федерико Вальверде, который оформил хет-трик еще до перерыва.

Первый мяч уругваец забил на 20-й минуте после блестящей передачи от Тибо Куртуа, хладнокровно переиграв Доннарумму.

Впоследствии полузащитник удвоил преимущество, а на 42-й минуте поставил точку, эффектно перебросив защитника "горожан".

Счет мог быть еще больше, однако Винисиус Жуниор не реализовал пенальти во втором тайме.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел игру на скамейке запасных.

Голевой триллер в Париже и успех "Буде-Глимт"

Не менее драматичным оказался поединок между ПСЖ и "Челси".

Команда Ильи Забарного, который на этот раз остался в резерве, праздновала победу со счетом 5:2.

Несмотря на то, что лондонцы дважды отыгрывались усилиями Густо и Фернандеса, концовка встречи осталась за парижанами - три гола на последних минутах сняли вопрос о победителе.

Настоящую неожиданность создал норвежский "Буде-Глимт", который уверенно разобрался с лиссабонским "Спортингом" (3:0).

В то же время немецкая "Бавария" и испанское "Атлетико" еще раньше гарантировали себе комфортное преимущество, одержав разгромные победы над "Аталантой" (6:1) и "Тоттенхэмом" (5:2) соответственно.

Результаты всех первых матчей 1/8 финала ЛЧ:

"Галатасарай" - "Ливерпуль" 1:0

"Аталанта" - "Бавария" 1:6

"Атлетико" - "Тоттенхэм" 5:2

"Ньюкасл" - "Барселона" 1:1

"Байер" - "Арсенал" 1:1

"Буде-Глимт" - "Спортинг" 3:0

ПСЖ - "Челси" 5:2

"Реал" - "Манчестер Сити" 3:0

Судьба путевок в четвертьфинал решится уже на следующей неделе. Ответные матчи запланированы на 17 и 18 марта.