Неймовірний шанс для українського боксера Хегая: бій з непереможним Еспінозою за пояс WBO

Український боксер Арнольд Хегай проведе свій перший бій за титул чемпіона світу у напівлегкій вазі. Він зустрінеться з непереможним чемпіоном WBO Рафаелем Еспінозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спортивне видання The Ring.
Свій останній бій 33-річний Хегай провів у вересні, здобувши впевнену перемогу одностайним рішенням суддів над 42-річним венесуельцем Ліборіо Солісом (38-9-1, 18 КО).
Перед цим, у березні, український боксер поступився роздільним рішенням суддів американцю Джоеті Гонсалесу. Для Хегая ця поразка стала його другою у кар'єрі після програного протистояння зі Стівеном Фултоном у 2020 році.
Наразі Хегай має в активі 23 перемоги в боях (14 з них нокаутом), дві поразки та одну нічию.
Рафаель Еспіноза - 31-річний мексиканський професійний боксер, який володіє поясом WBO в напівлегкій вазі з 2023 року.
Він виграв титул у протистоянні з Робейсі Раміресом і наразі посідає перше місце у рейтингу боксерів у своїй вазі за версією The Ring.
У поєдинку з українцем Арнольдом Хегаєм Рафаель вчетверте захищатиме свій титул.
Еспіноза має вражаючий послужний список: 27 перемог (23 з них нокаутом) і жодної поразки. А останній бій Еспіноза провів у травні, коли здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді над Едвардом Васкесом.
Особливою характеристикою мексиканського чемпіона є його неймовірний зріст для напівлегкої вагової категорії - 195 см. Тоді як Хегай нижчий на 20 см.
Попри це, українець підходить до бою з амбіціями стати чемпіоном світу та з досвідом 23 перемог у 26 поєдинках.
Протистояння між 33-річним українцем і 31-річним мексиканцем заплановано на суботу, 15 листопада. Поєдинок пройде в Мексиці.
Для чинного володаря поясу WBO, Рафаеля Еспінози, цей бій проти Хегая стане першим "домашнім" титульним поєдинком. Востаннє Еспіноза бився в Мексиці в липні 2023 року.
