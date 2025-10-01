Неймовірний шанс для українського боксера Хегая: бій з непереможним Еспінозою за пояс WBO

Дебют у титульному бою для Хегая

Свій останній бій 33-річний Хегай провів у вересні, здобувши впевнену перемогу одностайним рішенням суддів над 42-річним венесуельцем Ліборіо Солісом (38-9-1, 18 КО).

Перед цим, у березні, український боксер поступився роздільним рішенням суддів американцю Джоеті Гонсалесу. Для Хегая ця поразка стала його другою у кар'єрі після програного протистояння зі Стівеном Фултоном у 2020 році.

Наразі Хегай має в активі 23 перемоги в боях (14 з них нокаутом), дві поразки та одну нічию.

Що відомо про чемпіона Рафаеля Еспінозу

Рафаель Еспіноза - 31-річний мексиканський професійний боксер, який володіє поясом WBO в напівлегкій вазі з 2023 року.

Він виграв титул у протистоянні з Робейсі Раміресом і наразі посідає перше місце у рейтингу боксерів у своїй вазі за версією The Ring.

У поєдинку з українцем Арнольдом Хегаєм Рафаель вчетверте захищатиме свій титул.

Еспіноза має вражаючий послужний список: 27 перемог (23 з них нокаутом) і жодної поразки. А останній бій Еспіноза провів у травні, коли здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді над Едвардом Васкесом.

Різниця у зрості суперників

Особливою характеристикою мексиканського чемпіона є його неймовірний зріст для напівлегкої вагової категорії - 195 см. Тоді як Хегай нижчий на 20 см.

Попри це, українець підходить до бою з амбіціями стати чемпіоном світу та з досвідом 23 перемог у 26 поєдинках.

Де і коли відбудеться бій Хегай - Еспіноза

Протистояння між 33-річним українцем і 31-річним мексиканцем заплановано на суботу, 15 листопада. Поєдинок пройде в Мексиці.

Для чинного володаря поясу WBO, Рафаеля Еспінози, цей бій проти Хегая стане першим "домашнім" титульним поєдинком. Востаннє Еспіноза бився в Мексиці в липні 2023 року.