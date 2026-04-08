UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Неймовірний розгром у Австрії: Калініна не віддала опонентці жодного гейму

18:27 08.04.2026 Ср
2 хв
Таке домінування на корті трапляється вкрай рідко - українка просто вимкнула суперницю з гри
aimg Катерина Урсатій
Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Ангеліна Калініна тріумфально стартувала в основній сітці турніру WTA 500 в Австрії. Попри поразку в першій партії, українка зуміла переламати хід гри та розгромити Панну Удварді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Шлях до основної сітки та статус "лакі-лузера"

Виступ Ангеліни Калініної в Лінці розпочався з кваліфікаційного етапу. У першому раунді відбору вона впевнено розібралася з представницею Німеччини Анною-Леною Фрідзам.

Попри поразку у фіналі кваліфікації від Александри Саснович, українка отримала шанс виступити в основному раунді як "лакі-лузер".

Це стало можливим після того, як чеська тенісистка Сара Бейлек, посіяна під восьмим номером, знялася зі змагань.

Хід поєдинку проти Удварді

Старт зустрічі проти 71-ї ракетки світу Панни Удварді видався для українки непростим. У першому сеті точилася рівна боротьба до рахунку 5:5, проте угорка зуміла вирвати перемогу, взявши два гейми поспіль.

Однак після цього на корті домінувала лише Калініна. Програвши перший гейм другої партії, Ангеліна видала феноменальну серію, вигравши 12 геймів поспіль.

Другий сет завершився з рахунком 6:1, а у вирішальній партії українка оформила "баранку", не залишивши суперниці жодного шансу за 30 хвилин гри.

Важливість перемоги та наступна опонентка

Для Калініної цей успіх є знаковим, оскільки це її перша перемога в основній сітці турнірів WTA з моменту виступу на Ролан Гаррос-2025.

До цього моменту в поточному сезоні активі українки були лише звитяги на турнірах серії Challenger та у кваліфікації Australian Open.

У наступному раунді змагань у Лінці на Ангеліну чекає протистояння з представницею Хорватії Донною Векич, яка раніше здолала американку Кеті Волинець.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаТеніс