Неймовірний розгром у Австрії: Калініна не віддала опонентці жодного гейму

Шлях до основної сітки та статус "лакі-лузера"

Виступ Ангеліни Калініної в Лінці розпочався з кваліфікаційного етапу. У першому раунді відбору вона впевнено розібралася з представницею Німеччини Анною-Леною Фрідзам.

Попри поразку у фіналі кваліфікації від Александри Саснович, українка отримала шанс виступити в основному раунді як "лакі-лузер".

Це стало можливим після того, як чеська тенісистка Сара Бейлек, посіяна під восьмим номером, знялася зі змагань.

Хід поєдинку проти Удварді

Старт зустрічі проти 71-ї ракетки світу Панни Удварді видався для українки непростим. У першому сеті точилася рівна боротьба до рахунку 5:5, проте угорка зуміла вирвати перемогу, взявши два гейми поспіль.

Однак після цього на корті домінувала лише Калініна. Програвши перший гейм другої партії, Ангеліна видала феноменальну серію, вигравши 12 геймів поспіль.

Другий сет завершився з рахунком 6:1, а у вирішальній партії українка оформила "баранку", не залишивши суперниці жодного шансу за 30 хвилин гри.

Важливість перемоги та наступна опонентка

Для Калініної цей успіх є знаковим, оскільки це її перша перемога в основній сітці турнірів WTA з моменту виступу на Ролан Гаррос-2025.

До цього моменту в поточному сезоні активі українки були лише звитяги на турнірах серії Challenger та у кваліфікації Australian Open.

У наступному раунді змагань у Лінці на Ангеліну чекає протистояння з представницею Хорватії Донною Векич, яка раніше здолала американку Кеті Волинець.