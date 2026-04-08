Невероятный разгром в Австрии: Калинина не отдала оппонентке ни одного гейма

Путь в основную сетку и статус "лаки-лузера"

Выступление Ангелины Калининой в Линце началось с квалификационного этапа. В первом раунде отбора она уверенно разобралась с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам.

Несмотря на поражение в финале квалификации от Александры Саснович, украинка получила шанс выступить в основном раунде как "лаки-лузер".

Это стало возможным после того, как чешская теннисистка Сара Бейлек, посеянная под восьмым номером, снялась с соревнований.

Ход поединка против Удварди

Старт встречи против 71-й ракетки мира Панны Удварди выдался для украинки непростым. В первом сете шла равная борьба до счета 5:5, однако венгерка сумела вырвать победу, взяв два гейма подряд.

Однако после этого на корте доминировала лишь Калинина. Проиграв первый гейм второй партии, Ангелина выдала феноменальную серию, выиграв 12 геймов подряд.

Второй сет завершился со счетом 6:1, а в решающей партии украинка оформила "баранку", не оставив сопернице ни единого шанса за 30 минут игры.

Важность победы и следующая оппонентка

Для Калининой этот успех является знаковым, поскольку это ее первая победа в основной сетке турниров WTA с момента выступления на Ролан Гаррос-2025.

До этого момента в текущем сезоне в активе украинки были лишь победы на турнирах серии Challenger и в квалификации Australian Open.

В следующем раунде соревнований в Линце Ангелину ждет противостояние с представительницей Хорватии Донной Векич, которая ранее одолела американку Кэти Волынец.