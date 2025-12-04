Неймовірний прогрес України: баскетбольна збірна увірвалась до топ-10 рейтингу ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала оновлений "рейтинг сили" європейських збірних після першого кваліфікаційного вікна чемпіонату світу-2027. Українська чоловіча збірна здійснила один із найбільших стрибків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х організації.
Колектив Айнарса Багатскіса виграв обидва стартові поєдинки.
Спочатку "синьо-жовті" здолали на виїзді Грузію (92:79).
А потім – в номінально домашньому поєдинку в латвійській Ризі – Данію (88:71).
Україна після двох турів разом з Іспанією лідирує в своїй групі – у обох збірних по дві перемоги.
У "рейтингу сили" європейських збірних, що змагаються в кваліфікації ЧС-2027, Україна зробила вражаючий ривок. "Синьо-жовті" піднялися одразу на 15 позицій: з 23-го місця – на 8-ме.
Оновлений рейтинг сили ФІБА, топ-10
Наступне вікно відбору пройде у лютому та березні 2026 року. Українцям належить двічі зіграти проти Іспанії.
27 лютого "синьо-жовті" приймуть суперника у Ризі, а 2 березня – відбудеться поєдинок у Іспанії.
Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія).
При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.
Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.
Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.
