Невероятный прогресс Украины: баскетбольная сборная ворвалась в топ-10 рейтинга ФИБА

Удачный старт в квалификации

Коллектив Айнарса Багатскиса выиграл оба стартовых поединка.

Сначала "сине-желтые" одолели на выезде Грузию (92:79).

А затем - в номинально домашнем поединке в латвийской Риге - Данию (88:71).

Украина после двух туров вместе с Испанией лидирует в своей группе - у обеих сборных по две победы.

Как это повлияло на рейтинг

В "рейтинге силы" европейских сборных, соревнующихся в квалификации ЧМ-2027, Украина сделала впечатляющий рывок. "Сине-желтые" поднялись сразу на 15 позиций: с 23-го места - на 8-е.

Обновленный рейтинг силы ФИБА, топ-10

(2). Турция (1). Германия (3). Греция (4). Сербия (11). Испания (8). Польша (19). Хорватия (23). Украина (20). Венгрия (27). Чехия

...27 (22). Дания

...28 (10). Грузия

Впереди - главный вызов

Следующее окно отбора пройдет в феврале и марте 2026 года. Украинцам предстоит дважды сыграть против Испании.

27 февраля "сине-желтые" примут соперника в Риге, а 2 марта - состоится поединок в Испании.

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).

При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.