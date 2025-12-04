RU

Невероятный прогресс Украины: баскетбольная сборная ворвалась в топ-10 рейтинга ФИБА

Фото: Сборная Украины по баскетболу (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновленный "рейтинг силы" европейских сборных после первого квалификационного окна чемпионата мира-2027. Украинская мужская сборная совершила один из самых больших прыжков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х организации.

Удачный старт в квалификации

Коллектив Айнарса Багатскиса выиграл оба стартовых поединка.

Сначала "сине-желтые" одолели на выезде Грузию (92:79).

А затем - в номинально домашнем поединке в латвийской Риге - Данию (88:71).

Украина после двух туров вместе с Испанией лидирует в своей группе - у обеих сборных по две победы.

Как это повлияло на рейтинг

В "рейтинге силы" европейских сборных, соревнующихся в квалификации ЧМ-2027, Украина сделала впечатляющий рывок. "Сине-желтые" поднялись сразу на 15 позиций: с 23-го места - на 8-е.

Обновленный рейтинг силы ФИБА, топ-10

  1. (2). Турция
  2. (1). Германия
  3. (3). Греция
  4. (4). Сербия
  5. (11). Испания
  6. (8). Польша
  7. (19). Хорватия
  8. (23). Украина
  9. (20). Венгрия
  10. (27). Чехия
  • ...27 (22). Дания
  • ...28 (10). Грузия

Впереди - главный вызов

Следующее окно отбора пройдет в феврале и марте 2026 года. Украинцам предстоит дважды сыграть против Испании.

27 февраля "сине-желтые" примут соперника в Риге, а 2 марта - состоится поединок в Испании.

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).

При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.

Ранее мы рассказали, как Михайлюк повторил два рекорда сезона и вытащил "Юту" к победе в НБА.

Также читайте, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

БаскетболСборная УкраиныЧемпионат мира