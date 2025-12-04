Невероятный прогресс Украины: баскетбольная сборная ворвалась в топ-10 рейтинга ФИБА

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновленный "рейтинг силы" европейских сборных после первого квалификационного окна чемпионата мира-2027. Украинская мужская сборная совершила один из самых больших прыжков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х организации.
Коллектив Айнарса Багатскиса выиграл оба стартовых поединка.
Сначала "сине-желтые" одолели на выезде Грузию (92:79).
А затем - в номинально домашнем поединке в латвийской Риге - Данию (88:71).
Украина после двух туров вместе с Испанией лидирует в своей группе - у обеих сборных по две победы.
В "рейтинге силы" европейских сборных, соревнующихся в квалификации ЧМ-2027, Украина сделала впечатляющий рывок. "Сине-желтые" поднялись сразу на 15 позиций: с 23-го места - на 8-е.
Следующее окно отбора пройдет в феврале и марте 2026 года. Украинцам предстоит дважды сыграть против Испании.
27 февраля "сине-желтые" примут соперника в Риге, а 2 марта - состоится поединок в Испании.
Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).
При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.
Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.
Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.
