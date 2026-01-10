Неймовірний камбек Підручного: капітан збірної України увірвався в топ-10 на Кубку світу

На етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування. Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який зумів відіграти у суперників одразу 34 позиції після спринту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.
До персьюту за підсумками спринтерської гонки відібралися чотири українці: Віталій Мандзин ( з 15-м результатом), Дмитро Підручний (41-й), Богдан Борковський (43-й) та Богдан Цимбал (45-й).
Утім, Цимбал у підсумку на старт не вийшов. Таким чином, Україну в гонці переслідування представляли троє біатлоністів.
Мандзин після першої стрільби піднявся на 11-ту позицію, однак дві хиби на другому рубежі відкинули його назад.
Натомість Підручний, попри штрафне коло на другій стрільбі, почав поступово відігравати позиції. Ключовим став третій і четвертий вогневі рубежі: Підручний відпрацював їх безпомилково та скористався хибами суперників. Після останньої стрільби українець ішов п'ятим, маючи мінімальне відставання від лідерів.
На фініші капітан збірної посів сьоме місце – це найкращий результат України в поточному сезоні Кубка світу. За чистим часом переслідування Підручний став найшвидшим у гонці.
Мандзин у підсумку допустив шість хиб, однак чисто відпрацював останній рубіж і зумів завершити гонку в топ-20.
Борковський із шістьма штрафними колами фінішував 44-м.
Перемогу в персьюті здобув італієць Томмазо Джакомель. Незважаючи на шість штрафних кіл на перших трьох вогневих рубежах, чиста заключна стрільба дозволила йому вирвати перемогу з мінімальною перевагою над норвежцем Мартіном Ульдалем.
Результати гонки переслідування:
Сьогодні в Обергофі відбудеться жіноча естафета, в якій виступить збірна України в значно оновленому складі. Початок гонки – о 15:25 за Києвом.
Завтра, 11 січня, пройдуть чоловіча естафета (старт – о 12:00) та жіноча гонка переслідування (15:15).
