Неймовірна робота з м'ячем: дивіться, як Свьонтек вразила футбольними фінтами на стадіоні "Реала" (відео)

12:58 26.04.2026 Нд
2 хв
Польська зірка тенісу показала несподівані навички на легендарному "Сантьяго Бернабеу"
aimg Андрій Костенко
Іга Свьонтек демонструє футбольні навички (фото: x.com/MutuaMadridOpen)

Одна з найкраща тенісисток планети довела, що вправно володіє не лише ракеткою, а й футбольним м'ячем, продемонструвавши техніку, якій могли б заздрити навіть професійні гравці "вершкових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Показовий виступ Свьонтек

Під час проведення турніруWTA 1000 Mutua Madrid Open домашню арену мадридського "Реала" частково трансформували. Прямо на стадіоні облаштували ґрунтовий корт для тренувань зірок тенісу. Ця ініціатива поєднала багатофункціональність оновленого стадіону з престижем тенісного "Мастерса".

Саме там Іга Свьонтек вирішила змінити вид спорту на кілька хвилин. На кадрах видно, як полька впевнено набиває м'яч та демонструє футбольний дриблінг, чим неабияк здивувала присутніх та персонал стадіону.

Підступний вірус та зняття з турніру

На жаль, позитивні емоції від візиту на стадіон змінилися тривожними новинами. Чинна четверта ракетка світу не зуміла завершити матч 1/16 фіналу проти американки Енн Лі. Свьонтек пояснила, що причиною став підступний вірус.

"У третьому сеті я почала відчувати запаморочення, у мене було розмите бачення, ніби я втратила координацію. Я навіть не могла пити", - пояснила Іга.

Тенісистка додала, що енергія зникла миттєво, і вона була змушена капітулювати перед хворобою, аби не ризикувати здоров'ям перед наступними великими стартами сезону.

Нагадаємо, що на "тисячнику" у Мадриді стартували сім найкращих українських тенісисток. Проте зараз у боротьбі за титул залишилася лише Марта Костюк.

