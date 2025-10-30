UA

Неймовірна гра Плотницького: українець розніс "Падову" та знову отримав звання MVP

Олег Плотницький (фото: Sir Safety Perugia)
Автор: Катерина Урсатій

Український волейболіст "Перуджі" Олег Плотницький продовжує демонструвати феноменальну форму в італійській Суперлізі.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на результат матчу.

Друга нагорода MVP за три тури

Спортсмен вдруге у сезоні став найціннішим гравцем матчу (MVP), цього разу - за підсумками зустрічі третього туру проти "Падови".

У попередніх турах Плотницький уже здобував аналогічне визнання в стартовому матчі сезону, коли "Перуджа" перемогла "Монцу" з рахунком 3:1.

У другій грі команда українця здолала "Лубе Чівітанова" в напруженому тайбрейку, а цього разу здобула впевнену перемогу над "Падовою" - 25:15, 25:16, 25:21.

Лідер "Перуджі" та рекордсмен за сейвами

Плотницький став найрезультативнішим гравцем зустрічі, набравши 19 очок.

Волейболіст відзначився одразу десятьма сейваами, п’ять із яких виконав у першому сеті. Також в активі українця шість очок в атаці та три блоки.

За кількістю набраних балів Плотницький впевнено випередив свого партнера по команді Агустіна Лузера (10 очок) та догравальника суперників Давіде Гардіні (17 очок).

Плотницький зміцнює статус лідера чемпіонату

Це вже друга нагорода MVP для українця в поточному сезоні. Крім того, Плотницький залишається володарем двох титулів за підсумками минулого розіграшу Суперліги - за найкращу подачу та найбільшу кількість ейсів у складі "Перуджі".

Наступний матч чемпіонату Італії команда українця проведе 2 листопада проти "Модени".

УкраїнаІталіяВолейбол