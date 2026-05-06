Невже родичі? У мережі знайшли "позашлюбного сина" Віктора Павліка

У мережі активно обговорюють новини про те, що у Віктора Павліка може бути позашлюбний син. Приводом для чуток стала неймовірна схожість артиста з молодим виконавцем Віталієм Лобачем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи у соціальних мережах.
Зараз відео Лобача розлітаються у TikTok та Instagram. Звичайні на перший погляд ролики без ефектів несподівано викликали ажіотаж - усе через разючу схожість із відомим співаком.
У коментарях під відео користувачі не стримуються:
Деякі користувачі пішли ще далі й почали говорити про можливого позашлюбного сина артиста.
Втім, жодних підтверджень цим чуткам наразі немає.
Сам Лобач ситуацію не прояснює - лише іноді жартує у відповідь на коментарі. Павлік також публічно не реагує на хвилю обговорень.
Попри мовчання артистів, тема вже вийшла за межі звичайного обговорення і продовжує набирати обертів.
У мережі активно порівнюють їхні фото та відео, намагаючись знайти відповіді.
Віталій народився у Полтаві. Він став відомим у соціальних мережах завдяки каверам і авторським композиціям, а також після участі у телепроєкті "Музична платформа України".
Разом із дружиною Алевтиною виховує сина. Пара намагається розмежовувати роботу і сімейний простір.