Невже родичі? У мережі знайшли "позашлюбного сина" Віктора Павліка

Чи родич Віталій Лобач Віктору Павліку?

Зараз відео Лобача розлітаються у TikTok та Instagram. Звичайні на перший погляд ролики без ефектів несподівано викликали ажіотаж - усе через разючу схожість із відомим співаком.

У коментарях під відео користувачі не стримуються:

Це син Павліка?

Він копія!

Я була впевнена, що це його родич

У мережі знайшли "позашлюбного сина" Павліка (скріншот)

Деякі користувачі пішли ще далі й почали говорити про можливого позашлюбного сина артиста.

Втім, жодних підтверджень цим чуткам наразі немає.

Сам Лобач ситуацію не прояснює - лише іноді жартує у відповідь на коментарі. Павлік також публічно не реагує на хвилю обговорень.

Попри мовчання артистів, тема вже вийшла за межі звичайного обговорення і продовжує набирати обертів.

У мережі активно порівнюють їхні фото та відео, намагаючись знайти відповіді.

Хто такий Віталій Лобач

Віталій народився у Полтаві. Він став відомим у соціальних мережах завдяки каверам і авторським композиціям, а також після участі у телепроєкті "Музична платформа України".

Разом із дружиною Алевтиною виховує сина. Пара намагається розмежовувати роботу і сімейний простір.

Віталій Лобач з дружиною (фото: instagram.com/vitalik_lobach)