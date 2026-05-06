Неужели родственники? В сети нашли "внебрачного сына" Виктора Павлика

Родственник ли Виталий Лобач Виктору Павлику?

Сейчас видео Лобача разлетаются в TikTok и Instagram. Обычные на первый взгляд ролики без эффектов неожиданно вызвали ажиотаж - все из-за поразительного сходства с известным певцом.

В комментариях под видео пользователи не сдерживаются:

Это сын Павлика?

Он копия!

Я была уверена, что это его родственник

В сети нашли "внебрачного сына" Павлика (скриншот)

Некоторые пользователи пошли еще дальше и начали говорить о возможном внебрачном сыне артиста.

В сети нашли "внебрачного сына" Павлика (скриншот)

Впрочем, никаких подтверждений этим слухам пока нет.

Сам Лобач ситуацию не проясняет - лишь иногда шутит в ответ на комментарии. Павлик также публично не реагирует на волну обсуждений.

Несмотря на молчание артистов, тема уже вышла за пределы обычного обсуждения и продолжает набирать обороты.

В сети активно сравнивают их фото и видео, пытаясь найти ответы.

Кто такой Виталий Лобач

Виталий родился в Полтаве. Он стал известным в социальных сетях благодаря каверам и авторским композициям, а также после участия в телепроекте "Музыкальная платформа Украины".

Вместе с женой Алевтиной воспитывает сына. Пара старается разграничивать работу и семейное пространство.

Виталий Лобач с женой (фото: instagram.com/vitalik_lobach)