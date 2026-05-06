Неужели родственники? В сети нашли "внебрачного сына" Виктора Павлика

В сети активно обсуждают новости о том, что у Виктора Павлика может быть внебрачный сын. Поводом для слухов стало невероятное сходство артиста с молодым исполнителем Виталием Лобачем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в социальных сетях.
Сейчас видео Лобача разлетаются в TikTok и Instagram. Обычные на первый взгляд ролики без эффектов неожиданно вызвали ажиотаж - все из-за поразительного сходства с известным певцом.
В комментариях под видео пользователи не сдерживаются:
Некоторые пользователи пошли еще дальше и начали говорить о возможном внебрачном сыне артиста.
Впрочем, никаких подтверждений этим слухам пока нет.
Сам Лобач ситуацию не проясняет - лишь иногда шутит в ответ на комментарии. Павлик также публично не реагирует на волну обсуждений.
Несмотря на молчание артистов, тема уже вышла за пределы обычного обсуждения и продолжает набирать обороты.
В сети активно сравнивают их фото и видео, пытаясь найти ответы.
Виталий родился в Полтаве. Он стал известным в социальных сетях благодаря каверам и авторским композициям, а также после участия в телепроекте "Музыкальная платформа Украины".
Вместе с женой Алевтиной воспитывает сына. Пара старается разграничивать работу и семейное пространство.