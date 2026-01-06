Netflix зняв фільм про залаштунки 5 сезону "Дивних див" (відео)

Документальний проєкт, режисером якого стала Мартіна Радван, вийде на Netflix вже 12 січня.

Фільм охоплює останні місяці виснажливої, але знакової роботи над п'ятим сезоном.

За словами творців серіалу, братів Метта та Росса Дафферів, при розробці документалки вони надихалися культовими фільмами про створення трилогії "Володар перснів".

Брати Даффери (фото: Getty Images)

"Ми виросли в Північній Кароліні і мріяли стати кінематографістами, але Голлівуд здавався недосяжним. Все змінилося, коли ми побачили залаштунки "Володаря перснів". Це показало реальну виворітну сторону кіно. Ми хочемо подарувати фанатам таке саме відчуття", - зазначили брати Даффери.

У трейлері, який вже підкорює мережу, показані кадри останніх читань сценарію.

Фінн Вулфгард, Ноа Шнапп та Сейді Сінк не стримують сліз, усвідомлюючи, що десятирічна історія добігла кінця.

Даффери підкреслили, що найважчим моментом для них став напис "End Series" на останній сторінці сценарію.

Глядачі побачать у документалці:

масштабні репетиції та роботу над розкадровками

складний процес створення візуальних ефектів та екшен-сцен

особисті відео акторів, зняті між дублями.

Нагадаємо, що фінальний епізод "Дивних див" з'явився на платформі 31 грудня.

Проте фанатам не варто впадати у відчай: брати Даффери вже підтвердили роботу над повноцінним спін-оффом, де обіцяють нових героїв та абсолютно іншу міфологію всесвіту "Вивороту".