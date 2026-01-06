Netflix снял фильм о закулисье 5 сезона "Очень странных дел" (видео)

Документальный проект, режиссером которого стала Мартина Радван, выйдет на Netflix уже 12 января.

Фильм охватывает последние месяцы изнурительной, но знаковой работы над пятым сезоном.

По словам создателей сериала, братьев Мэтта и Росса Дафферов, при разработке документалки они вдохновлялись культовыми фильмами о создании трилогии "Властелин колец".

Братья Дафферы (фото: Getty Images)

"Мы выросли в Северной Каролине и мечтали стать кинематографистами, но Голливуд казался недосягаемым. Все изменилось, когда мы увидели закулисье "Властелина колец". Это показало реальную изнаночную сторону кино. Мы хотим подарить фанатам такое же ощущение", - отметили братья Дафферы.

В трейлере, который уже покоряет сеть, показаны кадры последних чтений сценария.

Финн Вулфгард, Ноа Шнапп и Сэйди Синк не сдерживают слез, осознавая, что десятилетняя история подошла к концу.

Дафферы подчеркнули, что самым тяжелым моментом для них стала надпись "End Series" на последней странице сценария.

Зрители увидят в документалке

масштабные репетиции и работу над раскадровками

сложный процесс создания визуальных эффектов и экшен-сцен

личные видео актеров, снятые между дублями.

Напомним, что финальный эпизод "Очень странных дел" появился на платформе 31 декабря.

Однако фанатам не стоит отчаиваться: братья Дафферы уже подтвердили работу над полноценным спин-оффом, где обещают новых героев и совершенно другую мифологию вселенной "Изнанки".