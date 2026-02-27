Netflix визнав поразку: Paramount купує Warner Bros. за рекордну суму

Чому Netflix більше не претендує на Warner Bros.

Як відомо, раніше Netflix планував закрити угоду вартістю у 82,7 млрд доларів, придбавши Warner Bros., HBO та HBO Max.

Проте після того, як Paramount Skydance підвищила фінальну пропозицію до 111 млрд доларів, вони вирішили не брати участь у ціновій війні.

Співгенеральні директори Netflix Тед Сарандос та Грег Пітерс заявили, що компанія завжди дотримується фінансової дисципліни.

"Обговорена нами угода забезпечила б зростання вартості для акціонерів і мала чіткі перспективи отримання регуляторного схвалення. Проте ми завжди дотримувалися фінансової дисципліни. Через останню пропозицію Paramount Skydance, угода втратила для нас фінансову привабливість, тому ми вирішили не підвищувати ставки", - заявили у Netflix.

"Ми впевнені, що стали б надійними розпорядниками культових брендів Warner Bros., а наша угода зміцнила б індустрію та сприяла б збереженню та створенню робочих місць у США. Але ця транзакція була для нас лише бажаним активом за розумною ціною, а не необхідністю за будь-яких умов", - додали директори компанії.

Paramount обійшли Netflix (фото: Getty Images)

Новий медіагігант та позиція Warner Bros.

Рада директорів Warner Bros. раніше підтримувала пропозицію Netflix, але тепер назвала хід від Paramount "переважаючим".

CEO WBD Девід Заслав висловив захоплення перспективою об'єднання з Paramount Skydance.

У разі успіху угоди, власник Paramount Ларрі Еллісон отримає контроль не лише над студією Warner Bros. та HBO, але й над новинними каналами CNN та CBS News.

Попри підтримку ради директорів, угода ще потребує схвалення регуляторних органів, що залишає фінал цієї медіавійни відкритим.