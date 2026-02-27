Netflix визнав поразку: Paramount купує Warner Bros. за рекордну суму

Найбільший у світі стрімінговий сервіс Netflix офіційно вийшов із переговорів щодо придбання компанії Warner Bros. Discovery (WBD). Це рішення відкриває шлях для поглинання медіагіганта консорціумом Paramount Skydance.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз, опублікований офіційним сайтом Netflix.
Як відомо, раніше Netflix планував закрити угоду вартістю у 82,7 млрд доларів, придбавши Warner Bros., HBO та HBO Max.
Проте після того, як Paramount Skydance підвищила фінальну пропозицію до 111 млрд доларів, вони вирішили не брати участь у ціновій війні.
Співгенеральні директори Netflix Тед Сарандос та Грег Пітерс заявили, що компанія завжди дотримується фінансової дисципліни.
"Обговорена нами угода забезпечила б зростання вартості для акціонерів і мала чіткі перспективи отримання регуляторного схвалення. Проте ми завжди дотримувалися фінансової дисципліни. Через останню пропозицію Paramount Skydance, угода втратила для нас фінансову привабливість, тому ми вирішили не підвищувати ставки", - заявили у Netflix.
"Ми впевнені, що стали б надійними розпорядниками культових брендів Warner Bros., а наша угода зміцнила б індустрію та сприяла б збереженню та створенню робочих місць у США. Але ця транзакція була для нас лише бажаним активом за розумною ціною, а не необхідністю за будь-яких умов", - додали директори компанії.
Рада директорів Warner Bros. раніше підтримувала пропозицію Netflix, але тепер назвала хід від Paramount "переважаючим".
CEO WBD Девід Заслав висловив захоплення перспективою об'єднання з Paramount Skydance.
У разі успіху угоди, власник Paramount Ларрі Еллісон отримає контроль не лише над студією Warner Bros. та HBO, але й над новинними каналами CNN та CBS News.
Попри підтримку ради директорів, угода ще потребує схвалення регуляторних органів, що залишає фінал цієї медіавійни відкритим.
