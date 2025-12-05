ua en ru
Netflix купив Warner Bros за 83 млрд: що це значить для українців

П'ятниця 05 грудня 2025 15:32
Netflix купив Warner Bros за 83 млрд: що це значить для українців Netflix придбав Warner Bros (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Netflix здійснив одну з найгучніших угод в історії індустрії. Стримінговий сервіс придбав кіностудію Warner Bros, в доробку якої франшизи "Гаррі Поттер", фільми "DC", "Володар Перснів" та інші.

Детальніше про угоду розповідає РБК-Україна з посиланням на Netflix.

Netflix купив Warner Bros: що відомо

У розпорядження компанії потраплять студійні та стримінгові активи Warner Bros. Discovery, зокрема кіностудія Warner та бренд HBO/HBO Max. Угода оцінюється у 82,7 млрд доларів (приблизно 83 млрд). Це одне з найбільших злиттів в історії Голлівуду, яке може кардинально змінити ринок розваг.

Офіційно остаточне закриття угоди відбудеться у 2026 році, коли Warner Bros. поділиться на дві компанії. Netflix придбає "студійну" половину, а телеканали на кшталт CNN відійдуть до нової Discovery Global. Усі формальні процедури, включно з регуляторними перевірками у США та інших країнах, мають бути завершені до фінального закриття.

"Об'єднавши неймовірну бібліотеку шоу та фільмів Warner Bros - від вічної класики на кшталт Casablanca та Citizen Kane до сучасних хітів, як "Гаррі Поттер" і "Друзі" - з нашими проєктами, що формують культуру, як "Stranger Things", "KPop Demon Hunters" та "Squid Game", ми зможемо робити це ще краще. Разом ми дамо глядачам більше того, що вони люблять, і допоможемо визначити наступне століття сторітелінгу", - сказав Тед Сарандос, співгендиректор Netflix.

Що це означає для глядачів у світі та українців

Після злиття Netflix отримає доступ до величезної бібліотеки Warner з сотнею культових фільмів і серіалів. Контент HBO Max також може увійти до каталогу, що значно розширить його бібліотеку.

Офіційно не відомо, чи призведе поєднання двох гігантів до змін вартості тарифів для користувачів. Але експерти не виключають, що злиття здатне вплинути на ціноутворення в майбутньому.

Поки що неясно, чи залишатиметься HBO самостійним гравцем на ринку.

Нагадаємо, лише у жовтні цього року HBO Max вперше запрацював в Україні. В компанії також обіцяли інвестувати в розвиток українського дубляжу та субтитрів.

