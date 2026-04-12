Netflix офіційно анонсував бій Ф'юрі проти Джошуа: що відомо

Повернення Ф'юрі

Нагадаємо, нещодавно Тайсон Ф'юрі пояснив своє рішення повернутися на ринг після річної перерви тим, що йому "стало нудно". При цьому 37-річний британець приголомшив заявою, що планує боксувати чи не до 60 років.

Вже у ніч на 12 квітня "Циганський король" здійснив успішний камбек, перемігши росіянина Арсланбека Махмудова на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.

Одразу після цього тріумфу Ф'юрі висунув вимогу Олександру Усику задля проведення історичної трилогії. Британський боксер наголосив, що для третього бою з українським чемпіоном йому потрібна виключно "чесна гра".