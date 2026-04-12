Netflix офіційно анонсував бій Ф'юрі проти Джошуа: що відомо

19:45 12.04.2026 Нд
1 хв
"Битва" за Британію повертається
aimg Сергій Козачук
Фото: боксер Тайсон Ф'юрі (Getty Images)

Бій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа офіційно анонсовано - поєдинок пройде на території Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу X компанії Netflix.

Читайте також: "Циганський король" повернувся: Ф'юрі переміг росіянина Махмудова (відео)

Що відомо про поєдинок

Згідно з анонсом, офіційним транслятором зустрічі виступить стримінговий сервіс Netflix.

Наразі точна дата та місто проведення бою не розголошуються, проте підтверджено, що боксери зустрінуться на батьківщині.

Обидва спортсмени вже мають досвід співпраці з цією платформою.

Зокрема, Netflix транслював нещодавній бій Тайсона Ф'юрі проти Арсланбека Махмудова, а також поєдинок Ентоні Джошуа з Джейком Полом.

Повернення Ф'юрі

Нагадаємо, нещодавно Тайсон Ф'юрі пояснив своє рішення повернутися на ринг після річної перерви тим, що йому "стало нудно". При цьому 37-річний британець приголомшив заявою, що планує боксувати чи не до 60 років.

Вже у ніч на 12 квітня "Циганський король" здійснив успішний камбек, перемігши росіянина Арсланбека Махмудова на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.

Одразу після цього тріумфу Ф'юрі висунув вимогу Олександру Усику задля проведення історичної трилогії. Британський боксер наголосив, що для третього бою з українським чемпіоном йому потрібна виключно "чесна гра".

Більше по темі:
Тайсон Ф'юріNetflixЕнтоні ДжошуаБокс