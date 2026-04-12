Netflix официально анонсировал бой Фьюри против Джошуа: что известно

19:45 12.04.2026 Вс
1 мин
"Битва" за Британию возвращается
aimg Сергей Козачук
Фото: боксер Тайсон Фьюри (Getty Images)

Бой между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа официально анонсирован - поединок пройдет на территории Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть X компании Netflix.

Читайте также: "Цыганский король" вернулся: Фьюри победил россиянина Махмудова (видео)

Что известно о поединке

Согласно анонсу, официальным транслятором встречи выступит стриминговый сервис Netflix.

Сейчас точная дата и город проведения боя не разглашаются, однако подтверждено, что боксеры встретятся на родине.

Оба спортсмена уже имеют опыт сотрудничества с этой платформой.

В частности, Netflix транслировал недавний бой Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова, а также поединок Энтони Джошуа с Джейком Полом.

Возвращение Фьюри

Напомним, недавно Тайсон Фьюри объяснил свое решение вернуться на ринг после годичного перерыва тем, что ему "стало скучно". При этом 37-летний британец ошеломил заявлением, что планирует боксировать чуть ли не до 60 лет.

Уже в ночь на 12 апреля "Цыганский король" совершил успешный камбэк, победив россиянина Арсланбека Махмудова на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

Сразу после этого триумфа Фьюри выдвинул требование Александру Усику для проведения исторической трилогии. Британский боксер отметил, что для третьего боя с украинским чемпионом ему нужна исключительно "честная игра".

