Netflix офіційно анонсував бій Ф'юрі проти Джошуа: що відомо

Бій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа офіційно анонсовано - поєдинок пройде на території Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу X компанії Netflix.

Зокрема, Netflix транслював нещодавній бій Тайсона Ф'юрі проти Арсланбека Махмудова, а також поєдинок Ентоні Джошуа з Джейком Полом.

Наразі точна дата та місто проведення бою не розголошуються, проте підтверджено, що боксери зустрінуться на батьківщині .

Повернення Ф'юрі

Нагадаємо, нещодавно Тайсон Ф'юрі пояснив своє рішення повернутися на ринг після річної перерви тим, що йому "стало нудно". При цьому 37-річний британець приголомшив заявою, що планує боксувати чи не до 60 років.

Вже у ніч на 12 квітня "Циганський король" здійснив успішний камбек, перемігши росіянина Арсланбека Махмудова на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.

Одразу після цього тріумфу Ф'юрі висунув вимогу Олександру Усику задля проведення історичної трилогії. Британський боксер наголосив, що для третього бою з українським чемпіоном йому потрібна виключно "чесна гра".