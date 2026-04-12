Netflix официально анонсировал бой Фьюри против Джошуа: что известно
Бой между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа официально анонсирован - поединок пройдет на территории Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть X компании Netflix.
Что известно о поединке
Согласно анонсу, официальным транслятором встречи выступит стриминговый сервис Netflix.
Сейчас точная дата и город проведения боя не разглашаются, однако подтверждено, что боксеры встретятся на родине.
Оба спортсмена уже имеют опыт сотрудничества с этой платформой.
В частности, Netflix транслировал недавний бой Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова, а также поединок Энтони Джошуа с Джейком Полом.
Возвращение Фьюри
Напомним, недавно Тайсон Фьюри объяснил свое решение вернуться на ринг после годичного перерыва тем, что ему "стало скучно". При этом 37-летний британец ошеломил заявлением, что планирует боксировать чуть ли не до 60 лет.
Уже в ночь на 12 апреля "Цыганский король" совершил успешный камбэк, победив россиянина Арсланбека Махмудова на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.
Сразу после этого триумфа Фьюри выдвинул требование Александру Усику для проведения исторической трилогии. Британский боксер отметил, что для третьего боя с украинским чемпионом ему нужна исключительно "честная игра".