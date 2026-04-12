Netflix официально анонсировал бой Фьюри против Джошуа: что известно

Бой между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа официально анонсирован - поединок пройдет на территории Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть X компании Netflix.

Что известно о поединке

Согласно анонсу, официальным транслятором встречи выступит стриминговый сервис Netflix.

Сейчас точная дата и город проведения боя не разглашаются, однако подтверждено, что боксеры встретятся на родине.

Оба спортсмена уже имеют опыт сотрудничества с этой платформой.

В частности, Netflix транслировал недавний бой Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова, а также поединок Энтони Джошуа с Джейком Полом.