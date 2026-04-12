ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Netflix официально анонсировал бой Фьюри против Джошуа: что известно

19:45 12.04.2026 Вс
1 мин
"Битва" за Британию возвращается
aimg Сергей Козачук
Netflix официально анонсировал бой Фьюри против Джошуа: что известно Фото: боксер Тайсон Фьюри (Getty Images)

Бой между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа официально анонсирован - поединок пройдет на территории Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть X компании Netflix.

Читайте также: "Цыганский король" вернулся: Фьюри победил россиянина Махмудова (видео)

Что известно о поединке

Согласно анонсу, официальным транслятором встречи выступит стриминговый сервис Netflix.

Сейчас точная дата и город проведения боя не разглашаются, однако подтверждено, что боксеры встретятся на родине.

Оба спортсмена уже имеют опыт сотрудничества с этой платформой.

В частности, Netflix транслировал недавний бой Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова, а также поединок Энтони Джошуа с Джейком Полом.

Возвращение Фьюри

Напомним, недавно Тайсон Фьюри объяснил свое решение вернуться на ринг после годичного перерыва тем, что ему "стало скучно". При этом 37-летний британец ошеломил заявлением, что планирует боксировать чуть ли не до 60 лет.

Уже в ночь на 12 апреля "Цыганский король" совершил успешный камбэк, победив россиянина Арсланбека Махмудова на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

Сразу после этого триумфа Фьюри выдвинул требование Александру Усику для проведения исторической трилогии. Британский боксер отметил, что для третьего боя с украинским чемпионом ему нужна исключительно "честная игра".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Тайсон Фьюри Netflix Энтони Джошуа Бокс
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой